“ON AIR!” – Rossi: “La Lazio ha un senso, la Roma no”, Casano: “Ogni giorno che passa avvicina l’addio di Gasp”, Corsi: “Il 90% dei giocatori sta con lui”, Torri: “Alajbegovic? Non verrà mai…”,

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Lazio vincerà la Coppa Italia, non c’è proprio quota, è tutto scritto…Ma com’è possibile che questi con Lotito, senza tifosi, con mercato bloccato, gli hanno venduto tutti, stanno in finale di Coppa Italia e rischiano di fare meglio di noi. A me Lotito mi fa quasi senso, ogni tanto mi dico “pensa te se ci capitava un presidente così“, ma nella follia totale, nel paradosso, la Lazio ha una ratio, ha un senso. La Roma invece un senso non ce l’ha…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il fallimento della Roma è complessivo, che parte dalla proprietà e arriva fino all’allenatore. La cosa emblematica è che non parliamo più della mediocrità della squadra, non è manco più colpa loro. Il segnale del decadimento tecnico di questa rosa è che ormai questo è un dato acquisito….”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Nelle dichiarazioni Sarri è stato meno pesante di Gasperini nonostante quello che gli hanno dato. Ma volete mettere quello che ha detto Lotito di Sarri nelle telefonate ai tifosi su come gestisce i giocatori…roba che Gasperini esplodeva! Le reazioni di Sarri sono state molto più composte rispetto a quello che ha subito da Lotito…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Secondo me Gasperini è un ottimo allenatore e se fosse stato messo nelle condizioni di non dover scendere a compromessi come i suoi predecessori ma poter avere giocatori che appartengono al suo calcio, i risultati potevano essere migliori. Ma a prescindere da questo, cacciare per l’ennesima volta l’allenatore significherebbe ripartire da zero per l’ennesima volta. Ma a quanto pare questa è una cosa che piace a questa proprietà. E ogni giorno che passa mi viene da pensare che questo sia lo scenario più probabile: che andrà via l’allenatore e che non cambierà altro all’interno del club…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Lazio in finale di Coppa Italia? Ero un po’ uscito dal discorso Roma-Lazio, a me devo dire la verità interessa zero, non mi ha colpito. Quello che mi ha colpito è chi parla della Roma da esterno, vedere la faccia cupa di Sabatini che parla sempre male della Roma solo per salvare Massara. In questo momento che vi ha parlato è stato solo Ranieri, che ha parlato di lacrime e sangue ma che si vincerà lo scudetto. I risultati non sono arrivati, ma io Gasperini non lo metto in discussione perchè con tutto quello che gli hanno combinato i Friedkin sia abbastanza…Della Lazio non me ne frega un ca**o, la Roma vive un problema enorme con questi che fanno tutti ridere. Si è creata una guerra di sguardi, di sussurri, di bsibigli…si vede quando uno arriva in una comunità dove non è ben visto…per fortuna il 90% dei giocatori sta con lui…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Allucinante…tu hai giocato contro un Torino che non valeva niente, hai deciso di uscire dalla Coppa Italia che era una delle competizioni che dovevi onorare fino in fondo, e invece ti sei ritrovato a guardare delle semifinali contro squadre che avresti tranquillamente potuto battere. Quando sento parlare di parlare dei mitracoli sportivi della nostra squadra: ma quali miracoli? Le ambizioni di Friedkin si fermano al discorso economico…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La Lazio in finale di Coppa Italia è un enorme fastidio. La finale arriva a tre giorni dal derby, e sarebbe l’epilogo di una stagione disastrosa della Roma. Loro hanno avuto il mercato chiuso, lo stadio sempre vuoto, e riescono a raggiungere una finale. Questo fa capire meglio la situazione attuale della Roma. Siamo come intorpiditi. Questo ci fa capire meglio come qua non funzionano le cose, e il problema è che non c’è futuro dentro la Roma…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Angelino potrebbe restare alla Roma se cambierà allenatore, se resta Gasperini invece penso sia probabile una sua partenza. Il giocatore a 29 anni è ancora giovane, anche se non giovanissimo: penso stia valutando un ritorno in Spagna, alcuni club della Liga si sono già mossi…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Che Roma sarà? Che succede? Non vedo prospettive, decisioni, scelte…C’è una situazione da tutti contro tutti dentro Trigoria, almeno dal punto dirigenziale e tecnico. Alajbegovic non verrà mai alla Roma, sta facendo il prezzo per qualcun altro, avviene tutto troppo alla luce del sole… Fra l’altro, la presenza in Champions fa la differenza, ma perchè devo andare alla Roma e non al Napoli che fa la Champions. Per me Alajbegovic non arriverà mai alla Roma. Il ragazzo è interessante, ma tutto da verificare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve vincere tutte e cinque le ultime partite per sperare, non può più permettersi distrazioni, ma non so mica se è in grado di farlo…”

Redazione Giallorossi.net