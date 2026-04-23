Ranieri: “I ragazzi stanno dando tutto. Forza Roma, uniti per un unico scopo”

Una presenza inattesa, in un contesto pubblico e istituzionale, e poche parole misurate dopo giorni di tensioni. Il senior advisor della Roma Claudio Ranieri è intervenuto al salone del Coni in occasione della dodicesima edizione del premio Città di Roma, tornando a parlare in pubblico dopo le polemiche che hanno coinvolto l’ambiente giallorosso.

Sul palco dell’evento, sollecitato dalle domande della conduttrice, ha scelto una linea essenziale, senza entrare nel merito delle recenti frizioni interne che hanno animato il dibattito attorno al club. “Ci aspettiamo il meglio, i ragazzi stanno dando tutto. Forza Roma sempre comunque vada, e tutti uniti per un unico scopo”.

Queste le uniche dichiarazioni rilasciate al momento dall’ex allenatore, arrivate a distanza di pochi giorni da uno scontro frontale con Gasperini che ha acceso ulteriormente il clima tra le componenti dirigenziali e tecniche della società.

Redazione Giallorossi.net