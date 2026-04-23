Ranieri: “I ragazzi stanno dando tutto. Forza Roma, uniti per un unico scopo”

Una presenza inattesa, in un contesto pubblico e istituzionale, e poche parole misurate dopo giorni di tensioni. Il senior advisor della Roma Claudio Ranieri è intervenuto al salone del Coni in occasione della dodicesima edizione del premio Città di Roma, tornando a parlare in pubblico dopo le polemiche che hanno coinvolto l’ambiente giallorosso.
Sul palco dell’evento, sollecitato dalle domande della conduttrice, ha scelto una linea essenziale, senza entrare nel merito delle recenti frizioni interne che hanno animato il dibattito attorno al club. “Ci aspettiamo il meglio, i ragazzi stanno dando tutto. Forza Roma sempre comunque vada, e tutti uniti per un unico scopo”.
Queste le uniche dichiarazioni rilasciate al momento dall’ex allenatore, arrivate a distanza di pochi giorni da uno scontro frontale con Gasperini che ha acceso ulteriormente il clima tra le componenti dirigenziali e tecniche della società.
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Redazione Giallorossi.net
sempre con te sir, io non scordo cosa hai fatto negli anni per i romanisti e la Roma, uno sbrocco sbagliato non cambierà la mia idea, perchè i signori nel calcio sono pochi e rari, tu lo sei
Più ci penso più dubito che Ranieri abbia esternato in un mood emozionale su gasp.
E credo che abbia fatto molto più lui del piemontese che, ad oggi, ha preso 11 sberle, ci fa assistere alla Lazio in finale di coppa, si mette a piangere pensando al suo vecchio padrone il cui figlio, ieri, ha decisamente glissato su di lui
Il tempo è galantuomo e dirà L verità
Io la vedo però così anche se Gasp qu sembra diventato più giallorosso di Totti
Daje Roma Daje! In qualche modo je la faremo a tornà grandi!
Non ti viene in mente che dopo 200.000 allenatori cambiati forse il problema non è l’allenatore a Roma ?
dopo che ha creato il casino….non poteva farlo prima…
Giusto, se però Gasperini se stava zitto era meglio Le quaglie si giocano una finale di Coppa Italia, noi fuori da tutto Gasperini grazie alle sue scelte scellerate manda la rubens in Champion però continuate a lodarlo Contenti voi
nun sò da sottovalutá ‘e previsioni d’a ferazza, che notoriamente nun ce pija mai, per cui start’anno nun ce saranno né Gasp né Sir Claudio… resteranno tutt’ eddue.
Anvedi er fettina come cerca de ripija l’appoggio della gente… ve basta n forza a roma a voi 😂
Alleluia finalmente 👏👏👏
Tutti Uniti , in quel tutti c’e anche Gasperini, ah Claudié?
che delusione, avoja mo a cerca de mette le toppe
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.