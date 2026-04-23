Lazio, la Curva Nord diserta il derby: “Non entreremo all’Olimpico”

È iniziato il conto alla rovescia per il derby della Capitale, anche se data e orario restano ancora da definire. La vendita dei biglietti ha dato il via all’avvicinamento alla sfida tra Roma e Lazio, in programma tra circa un mese, ma il clima sugli spalti si annuncia già particolare.

Il colpo di scena arriva dal tifo organizzato biancoceleste, che ha deciso di non entrare allo stadio proseguendo la protesta nei confronti della società. Una scelta destinata a incidere sull’atmosfera della stracittadina, con il sostegno giallorosso che potrebbe risultare ancora più predominante.

Attraverso un comunicato, i gruppi organizzati hanno spiegato le ragioni della decisione:

“Capiamo l’importanza del derby e di quanto sia forte, in ogni Laziale, il desiderio di non lasciare anche solo un centimetro di spazio cittadino a quelli dell’altra sponda. Siamo coscienti di quanto sia scioccante e rumoroso il silenzio di un derby senza protagonisti, proprio per questo crediamo che entrare in questa occasione significherebbe solo seguire il più classico dei copioni di una tifoseria normale e molle, cosa che noi non siamo!

Comunichiamo quindi che i gruppi del tifo organizzato hanno deciso di NON ENTRARE allo stadio nella partita Roma-Lazio del 17 (o 18) Maggio. Rimarremo fuori, a Ponte Milvio, per vivere insieme il più classico dei pre-derby, così da poter difendere casa nostra e riempire la piazza di Lazialità. La nostra dignità vale molto di più di un derby. La nostra parola ha un peso ed intendiamo mantenerla”.

Una presa di posizione netta, che conferma la linea dura già adottata negli ultimi tempi. Diverso, invece, l’atteggiamento in vista della possibile finale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma pochi giorni prima. In quel caso, infatti, il tifo organizzato ha annunciato la presenza sugli spalti: “Abbiamo stretto un patto con mister e squadra dove abbiamo dato la nostra parola che saremmo entrati in caso di finale, essendo in campo neutro vogliamo stare vicino ai ragazzi e dare la possibilità a tutto il popolo Laziale di spingere la squadra in una partita importante come la finale di Coppa”.

Redazione GR.net