Serie A, Parma-Roma si giocherà domenica 10 maggio alle 18

La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi della terz’ultima giornata di campionato, definendo anche l’impegno della Roma.
I giallorossi saranno di scena a Parma domenica 10 maggio, con calcio d’inizio fissato alle ore 18.
Un appuntamento che si inserisce nella fase finale della stagione, quando ogni punto può risultare determinante. La sfida contro i ducali rappresenterà uno snodo importante nel percorso della Roma, chiamata a gestire al meglio le ultime tre giornate di campionato.
Redazione GR.net
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