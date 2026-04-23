Serie A, Parma-Roma si giocherà domenica 10 maggio alle 18

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La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi della terz’ultima giornata di campionato, definendo anche l’impegno della Roma.

I giallorossi saranno di scena a Parma domenica 10 maggio, con calcio d’inizio fissato alle ore 18.

Un appuntamento che si inserisce nella fase finale della stagione, quando ogni punto può risultare determinante. La sfida contro i ducali rappresenterà uno snodo importante nel percorso della Roma, chiamata a gestire al meglio le ultime tre giornate di campionato.

Redazione GR.net 

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