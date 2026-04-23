FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 23 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Roma, linea giovani per il futuro

La Roma punta a ridurre i costi e investire sui giovani: intensificati i contatti per il 18enne Kerim Alajbegovic del Bayer Leverkusen, con Massara in pressing e giallorossi avanti sul Napoli grazie anche alla spinta di Pjanic e Dzeko. Più difficile arrivare a Munoz (valutato 40 milioni), mentre per le fasce c’è un sondaggio per Konoplya dello Shakhtar, possibile sostituto di Celik. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:20 – Trump vuole l’Italia al Mondiale (e non l’Iran)

Per la terza volta consecutiva l’Italia ha mancato la qualificazione al Mondiale, stavolta ai rigori contro la Bosnia. Dagli USA però arriva una proposta sorprendente: l’inviato di Trump, Paolo Zampolli, ha chiesto alla FIFA di sostituire l’Iran con gli Azzurri per il 2026: “Sarebbe un sogno, hanno il pedigree per esserci”. Uno scenario suggestivo ma al momento lontano dalla realtà. (Financial Times)

Ore 8:55 – Verso Bologna: Rensch ok, Dybala torna tra i convocati

Gasperini recupera Rensch, che ha smaltito la contrattura, mentre a sinistra tornerà Wesley. Dybala rientra tra i convocati dopo tre mesi ma difficilmente sarà titolare. Out Koné (obiettivo rientro 4 maggio con la Fiorentina), in mezzo pronti Cristante-Pisilli, mentre Dovbyk e Pellegrini puntano le ultime gare per tornare a disposizione. (Il Messaggero)

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