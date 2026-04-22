Massara, blitz per Alajbegovic: Roma in prima fila

La Roma si muove e lo fa con decisione su uno dei profili più interessanti del panorama europeo. Il Corriere dello Sport (edizione romana) apre con un titolo che suona come un’investitura: “Alajbegovic, Roma in prima fila”.

Parliamo di Kerim Alajbegovic, 18 anni, esterno offensivo di piede destro, attualmente al Red Bull Salzburg ma di proprietà del Bayer Leverkusen. Numeri già pesanti per un 18enne: 12 gol stagionali e una crescita che non è passata inosservata, impreziosita anche dal percorso con la Bosnia, capace di eliminare l’Italia nel recente cammino mondiale giovanile.

La notizia più significativa, però, riguarda i movimenti fuori dal campo. Nei giorni scorsi, infatti, il padre-agente del calciatore è stato a Roma e – insieme a Miralem Pjanic – ha incontrato Ricky Massara. Un segnale chiaro: la Roma sta facendo sul serio e vuole provare a bruciare la concorrenza.

L’operazione non è semplice. Il Bayer Leverkusen ha già deciso di esercitare il diritto di riscatto dal Salisburgo, ma non chiude alla cessione: davanti a un’offerta importante (si parla di circa 25 milioni), i tedeschi sarebbero pronti a monetizzare, trasformando l’investimento in una plusvalenza immediata.

La Roma osserva, studia e si muove. Con l’obiettivo di anticipare tutti e assicurarsi uno dei prospetti più intriganti in circolazione. Sul fondo resta però un elemento che aggiunge incertezza al quadro: il futuro dello stesso Massara. Il direttore sportivo è al lavoro per costruire la Roma che verrà, ma la sua posizione non è ancora del tutto definita, alla luce delle tensioni interne degli ultimi giorni tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri che lo coinvolge direttamente.

Fonte: Corriere dello Sport