Ranieri non molla: incassa la fiducia di Friedkin e non si dimette

I conti si faranno alla fine. Forse dopo quel Verona-Roma del 24 maggio che chiuderà ufficialmente la stagione giallorossa. Ma le decisioni, quelle vere, si stanno già formando adesso, nelle teste della proprietà e dei protagonisti di questa vicenda.

E una certezza, oggi, c’è: Claudio Ranieri non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro. Anzi, vuole continuare a dare il proprio contributo alla Roma.

Il senior advisor ha incassato la rinnovata fiducia dei Friedkin, che anche nei colloqui con Gian Piero Gasperini hanno ribadito la centralità della sua figura. Un dettaglio tutt’altro che marginale, perché va a complicare – e non poco – la programmazione della prossima stagione, soprattutto alla luce delle richieste esplicite del tecnico, che vorrebbe interrompere ogni rapporto lavorativo con lui.

Negli ultimi dieci giorni Ranieri ha riflettuto molto. Le dichiarazioni prima di Roma-Pisa hanno generato critiche e rumore, sorprendenti per uno che fino a pochi mesi fa era considerato un vero e proprio totem dell’ambiente giallorosso. Un po’ di amarezza c’è stata, inevitabile. Ma non al punto da far vacillare davvero l’idea di restare: l’ipotesi dimissioni, infatti, non ha mai preso corpo.

Ranieri è convinto di aver parlato per il bene della Roma, con l’intento di proteggere il gruppo e mettere ordine in una situazione che percepiva come delicata. E, soprattutto, quelle riflessioni non sono così lontane dal pensiero della proprietà. Perché se lo fossero state, difficilmente i Friedkin avrebbero scelto di andare avanti con lui.

Ed è proprio questo il punto: da qui a fine stagione, i due “contendenti” resteranno entrambi al loro posto. Da una parte Ranieri, dall’altra Gasperini. Una convivenza forzata, che difficilmente potrà trasformarsi in una vera tregua. È questo il grande obiettivo – o forse l’illusione – della proprietà: trovare un punto d’incontro tra due visioni profondamente diverse. Differenze che vanno ben oltre il campo: gestione del gruppo, rapporti interni, approccio alle dinamiche di Trigoria. Mondi che, al momento, sembrano paralleli più che convergenti.

Ranieri, però, ha ancora un anno di contratto e una motivazione forte: dimostrare di poter incidere anche da dirigente, dopo una carriera da allenatore che parla da sola. Esperienza, conoscenza e credibilità sono dalla sua parte. Non a caso, prima di affidargli questo ruolo, Dan Friedkin ha raccolto referenze anche in Inghilterra, ricevendo conferme importanti sulla figura dell’uomo oltre che del professionista.

E così si va avanti. Con due linee che si incrociano senza fondersi davvero. E con una Roma che, ancora una volta, si ritrova a rimandare le scelte più difficili. Fino all’ultimo atto.

Fonte: Gazzetta dello Sport