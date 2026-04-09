Roma, Sabatini sogna il ritorno di Salah: “Faccia una scelta romanitica, sarebbe grandioso”

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Un’idea suggestiva, che profuma di nostalgia e ambizione. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Prime Video Sport IT, Walter Sabatini ha riacceso l’immaginazione dei tifosi parlando di Mohamed Salah, uno dei colpi più riusciti della sua esperienza in giallorosso.

Il dirigente ha speso parole di grande stima per l’esterno egiziano, sottolineandone le qualità fuori dal comune: Un giocatore eccezionale, con una frequenza di passo irripetibile e una sensibilità tecnica straordinaria”.

Poi, uno sguardo al futuro, con una suggestione che inevitabilmente fa rumore: “Io spero che faccia una scelta romantica, tornare alla Roma sarebbe una cosa grandiosa”. Un’ipotesi che al momento resta nel campo dei desideri, ma che si inserisce nel contesto delle riflessioni sul futuro del giocatore, destinato a lasciare il Liverpool al termine della stagione.

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Redazione GR.net

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3 Commenti

  1. Con l’addio ormai certo di dybala sarebbe grandioso rivedere Salah a Roma, decisamente un top player anche se ormai a fine carriera…pero ha un ingaggio impossibile per la Roma

  3. So benissimo che nn succederà mai (anche perché avremmo bisogno di tanta roba non solo di fare all in su un ruolo solo) ma immaginatevi un attacco con Malen Salah.

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