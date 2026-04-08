FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 8 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Roma, possibili sacrifici: Svilar e Ndicka nel mirino

La Roma valuta cessioni eccellenti: Mile Svilar, seguito in Premier, può partire davanti a un’offerta da 50 milioni dopo il calo nel 2026. Anche Evan Ndicka ha diversi estimatori tra Inghilterra e Turchia e rientra tra i possibili sacrifici per esigenze di bilancio: entrambi genererebbero plusvalenze “pulite” e per questo sono in cima alla lista dei sacrificabili. (Leggo)

Ore 8:25 – Wesley tenta il recupero lampo

I muscoli di Wesley sembrano rigenerarsi in fretta: il terzino brasiliano, fermo per una lesione muscolare accusata in nazionale, sembra già pronto a tornare in campo e a bruciare le tappe, puntando a una convocazione per Roma-Pisa di dopodomani sera. (Il Messaggero)

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