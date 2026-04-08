Calciomercato Roma, Friedkin ordina lo stop ai rinnovi: ogni decisione rinviata a fine stagione

La Roma congela i rinnovi. Il club giallorosso ha deciso di sospendere tutte le trattative in corso per i prolungamenti contrattuali, senza eccezioni. A confermarlo è Matteo Moretto, esperto di mercato, che ha avvalorato le indiscrezioni già circolate nelle ore precedenti.

Lo stop è totale e riguarda l’intera rosa, compresi Gianluca Mancini e Bryan Cristante, i cui accordi sembravano ormai in dirittura d’arrivo. Niente firme, almeno per ora. La decisione sarebbe maturata direttamente ai vertici della società: la proprietà vuole prendersi alcune settimane per osservare l’andamento del finale di stagione e definire con maggiore chiarezza la programmazione tecnica futura, prima di assumere impegni contrattuali a lungo termine.

Un segnale di cautela che riflette la volontà di non procedere con scelte strutturali in un momento ancora fluido, preferendo attendere un quadro più definito prima di agire.

La Roma mette in stand-by tutti i rinnovi, compresi quelli di Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Nelle prossime settimane la proprietà deciderà come muoversi in merito. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) April 8, 2026

Redazione GR.net