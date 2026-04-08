Calciomercato Roma, Friedkin ordina lo stop ai rinnovi: ogni decisione rinviata a fine stagione

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La Roma congela i rinnovi. Il club giallorosso ha deciso di sospendere tutte le trattative in corso per i prolungamenti contrattuali, senza eccezioni. A confermarlo è Matteo Moretto, esperto di mercato, che ha avvalorato le indiscrezioni già circolate nelle ore precedenti.

Lo stop è totale e riguarda l’intera rosa, compresi Gianluca Mancini e Bryan Cristante, i cui accordi sembravano ormai in dirittura d’arrivo. Niente firme, almeno per ora. La decisione sarebbe maturata direttamente ai vertici della società: la proprietà vuole prendersi alcune settimane per osservare l’andamento del finale di stagione e definire con maggiore chiarezza la programmazione tecnica futura, prima di assumere impegni contrattuali a lungo termine.

Un segnale di cautela che riflette la volontà di non procedere con scelte strutturali in un momento ancora fluido, preferendo attendere un quadro più definito prima di agire.

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Redazione GR.net

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