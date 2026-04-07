Pruzzo: “Servono 3-4 giocatori di livello superiore. Cristante dovrebbe essere un’alternativa”

Roberto Pruzzo non usa giri di parole. L’ex attaccante della Roma ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui ha analizzato senza filtri il momento dei giallorossi, toccando tutti i temi caldi: il mercato, il futuro di Gasperini, il rendimento di alcuni senatori e il ruolo di Massara. Un j’accuse lucido e diretto, da chi la Roma la conosce e la ama da sempre.

Serve una rivoluzione?

«La squadra va rinforzata e significa prendere 3/4 giocatori di livello superiore, non delle semplici alternative ma dei titolari. È questo che è mancato negli ultimi anni. Servono dei calciatori che alzino la qualità. Per esempio, nelle ultime stagioni sono arrivati Aouar, Le Fée e El Aynaoui dal campionato francese. Il primo non so neanche dove sia finito, ma sono dei profili che non hanno inciso. C’è bisogno di giocatori pronti. Cristante dovrebbe essere una buona alternativa. Se deve tirare la carretta dall’inizio della stagione è un limite».

Anche Mancini e Pellegrini dovrebbero diventare delle alternative?

«Serve un difensore sopra la media, un centrocampista che prenda in mano la squadra e due attaccanti più forti. Non so che cosa hanno in mente Pellegrini e la società ma il rendimento non è continuo. Per fare un passo in avanti vanno coperti questi ruoli».

Massara merita la conferma?

«Certo. I direttori sportivi fanno il lavoro sporco, devono essere collegati con allenatore e società per cercare di trovare le soluzioni migliori. Il confronto, anche forte, col tecnico ci deve essere, ma l’importante è che l’obiettivo comune sia quello di prendere giocatori forti».

E Gasperini?

«Deve rimanere. La squadra nelle prime partite aveva un’identità chiara poi le cose non sono andate nel verso giusto ma la Roma deve ripartire dalla sua voglia di vincere».

Fonte: Il Messaggero