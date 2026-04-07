L’ordine dei Friedkin: Roma da rifare. Ma Gasperini non ci sta

Una cinquina subita a San Siro, undici sconfitte in campionato, l’eliminazione dalle coppe e il quarto posto che sembra ormai una chimera. La pazienza è finita, e nella Roma è scattato il processo a tutti: dalla società al tecnico, passando per i senatori del gruppo.
I Friedkin osservano preoccupati e hanno maturato una convinzione precisa: smantellare il gruppo storico di una Roma che in otto anni non è mai andata in Champions. Di visione opposta Gasperini, che domenica sera — in uno slancio di sincerità raro — ha detto chiaramente cosa pensa della rosa: «Questo è un gruppo che ha il quinto o sesto posto in classifica. Non credo che questa squadra vada ricostruita ma rinforzata, che è una cosa diversa. Pensare di buttare per aria tutto il lavoro fatto è una follia».
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Due posizioni che lo scorso giugno sembravano conciliabili ma che con il passare dei mesi sono diventate motivo di dissidi quotidiani. La crisi ha diversi responsabili e tre punti critici. Il primo riguarda gli investimenti: tra estate e gennaio la Roma ha speso 96,5 milioni, che diventeranno 121,5 con il riscatto di Malen. Ma oltre all’olandese, solo Wesley ha rispettato le aspettative.
Il secondo nodo è quello degli infortuni: 150 le partite saltate complessivamente dalla rosa, segno che qualcosa nella preparazione estiva non ha funzionato. Il terzo è il crollo difensivo: già 16 i gol subiti nel girone di ritorno, contro i 12 dell’intero andata. Gasperini non è riuscito a dare alla Roma l’impronta dominante che aveva impresso all’Atalanta, non ha fatto emergere giovani e ha generato minime plusvalenze. Ma i Friedkin, che pure vogliono un cambiamento netto, dovranno fare i conti con un tecnico che non intende essere il capro espiatorio di un progetto costruito male. Lo scontro di visioni è aperto. E a fine stagione qualcuno dovrà cedere.
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Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Leggo
Gioco delle parti per difendere l’indifendibile : bugie su ogni fronte: tutto questo il pubblico giallorosso non se lo merita. Grazie
Importante che ci sia un programma comune condiviso tra le parti… Fondamentale
Non voglio più vedere Cristante titolare… È troppo lento… Serve un vero regista
Nessuno deve sentirsi innocente da Gasperini ai giocatori al DS a Ranieri e ai Friedkin. Sicuramente in misure differenti ma sono tutti colpevoli.
Credo che in questi casi non possono esistere mezze misure ma scelte forti e la pseudo “confort zone” che l’allenatore trova in gente come Pellegrini e Cristante o Dybala e altri a discapito di alcuni giovani, deve finire.
In questo tristissimo momento il coraggio è fondamentale.
Dici tutti sono colpevoli, ma il piccolo particolare è che come in tutte le Società del mondo le decisioni le prende il capo il DS lo sceglie lui, l’allenatore pure.
Non si capisce bene perché Pallotta ci mandava in Champions un anno si e l’altro pure ma le colpe erano tutte sue, questi non hanno mai sentito neanche la puzza della Champions ma le colpe vanno suddivise con tutti.
si dai c’è lo vedo er gasp che je dice teniamo tutti c’è lo vedo che dica teniamo i vari rensch, el aynaoui….che poi 10 giocatori andranno via a prescindere…fra prestiti e scadenze..il problema semmai è chi compri, per il mister de sta campagna acquisti solo wesley e malen so andati bene…che ripartiamo da 10 vaz si c’è lo vedo….
Se tu cambi 5 tecnici ma stai sempre al 6/7 posto da sei anni allora il problema non sono gli allenatori ma la gestione societaria; il che vuol dire la scelta del DS, il modo ed il tempo in cui cacci i tuoi allenatori, la gestione del passivo e la decisione di fare un accordo capestro con l’UEFA (unici a farlo), i 100 milioni buttati tra Abraham Shomurodov e Dovbyk, tutto questo non dipende da Gasperini ma dai Friedkin.
Stagione da dimenticare non c è dubbio.. Rosa inadatta al tipo di gioco del gasp ma si sapeva dall inizio fosse così.. Finché hanno tenuto fisicamente a quei ritmi eravamo tra le prime tre.. Non appena hanno ceduto fisicamente la. Squadra si è sciolta..spero di nn andare in conference, senza coppe si può fare una squadra degna… Adesso serve contestazione.. Non è possibile fare sempre qst. Figure tutti gli anni e le cose nn cambiano mai e lo stadio è sempre pieno,DISERTARE LO STADIO
via anche gasperini se non gli va bene tenere solo kone svilar wesley Vaz e Male Pisilli il resto via
I tifosi Romanisti non sono abbocconi tanto per riprendere un’espressione nota qua…
Sanno benissimo che tutti hanno un po di colpa, ma personalmente considero che Gasperini abbia gestito male le risorse a disposizione da gennaio in poi, insistendo nello schierare troppo spesso i titolari che hanno finito per rompersi ed insistendo con il 352 che non è adatto alla stramaggioranza della rosa: è ovvio che lui la vuole solo rafforzare, per poter insistere ancora ed ancora, altrimenti si smentisce
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.