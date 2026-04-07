L’ordine dei Friedkin: Roma da rifare. Ma Gasperini non ci sta

Una cinquina subita a San Siro, undici sconfitte in campionato, l’eliminazione dalle coppe e il quarto posto che sembra ormai una chimera. La pazienza è finita, e nella Roma è scattato il processo a tutti: dalla società al tecnico, passando per i senatori del gruppo.

I Friedkin osservano preoccupati e hanno maturato una convinzione precisa: smantellare il gruppo storico di una Roma che in otto anni non è mai andata in Champions. Di visione opposta Gasperini, che domenica sera — in uno slancio di sincerità raro — ha detto chiaramente cosa pensa della rosa: «Questo è un gruppo che ha il quinto o sesto posto in classifica. Non credo che questa squadra vada ricostruita ma rinforzata, che è una cosa diversa. Pensare di buttare per aria tutto il lavoro fatto è una follia».

Due posizioni che lo scorso giugno sembravano conciliabili ma che con il passare dei mesi sono diventate motivo di dissidi quotidiani. La crisi ha diversi responsabili e tre punti critici. Il primo riguarda gli investimenti: tra estate e gennaio la Roma ha speso 96,5 milioni, che diventeranno 121,5 con il riscatto di Malen. Ma oltre all’olandese, solo Wesley ha rispettato le aspettative.

Il secondo nodo è quello degli infortuni: 150 le partite saltate complessivamente dalla rosa, segno che qualcosa nella preparazione estiva non ha funzionato. Il terzo è il crollo difensivo: già 16 i gol subiti nel girone di ritorno, contro i 12 dell’intero andata. Gasperini non è riuscito a dare alla Roma l’impronta dominante che aveva impresso all’Atalanta, non ha fatto emergere giovani e ha generato minime plusvalenze. Ma i Friedkin, che pure vogliono un cambiamento netto, dovranno fare i conti con un tecnico che non intende essere il capro espiatorio di un progetto costruito male. Lo scontro di visioni è aperto. E a fine stagione qualcuno dovrà cedere.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Leggo