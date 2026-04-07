Calciomercato Roma, Ziolkowski chiede spazio: “Jan vuole giocare, valutiamo la partenza”

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Jan Ziolkowski è scivolato indietro nelle gerarchie e il poco spazio sta diventando un problema concreto. Dal 18 gennaio il giovane difensore polacco ha collezionato appena 40 minuti in 11 partite di Serie A, rimanendo in panchina in sette di queste. Un rendimento in termini di minutaggio che, nonostante la stima di Gasperini, sembra rendere incerto il suo futuro in giallorosso. 

Come rivela il portale polacco sport.pl, l’allenatore giallorosso continua ad apprezzare il classe 2005 e lo scarso impiego è coinciso con le difficoltà generali della squadra nel 2026. «Non sta deludendo l’allenatore. Si allena molto bene, ha i migliori risultati fisici della sua carriera e ha lavorato sodo sul piano fisico», le parole di una fonte vicina al giocatore.

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Ma le buone prestazioni della prima parte di stagione hanno fatto rumore fuori da Trigoria. Il profilo di Ziolkowski è particolarmente apprezzato in Premier League — il Newcastle lo ha visionato dal vivo in diverse occasioni — e sul difensore ci sono anche club italiani, francesi e olandesi. Una concorrenza che si fa sempre più concreta.

Il punto è chiaro: Ziolkowski vuole giocare con regolarità, e in estate deciderà il suo futuro. «Giocare per il club è fondamentale. Stiamo valutando ogni possibile soluzione per permettere a Jan di giocare con regolarità, compresa la sua partenza», ammette la fonte. Una dichiarazione che suona come un avvertimento alla Roma.

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Fonte: sport.pl

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9 Commenti

  1. I procuratori che mettono alle strette la Roma ahahaha
    Tanti saluti

  2. As non ha nessun obiettivo di Champions , forse di UEFA ..ma neanche è detto..
    L’unico vero obiettivo è minimizzare i costi.

  6. Sarebbe un peccato, è bravo sto ragazzo. Sarà sacrificato per fare plusvalenza, per poi ritrovarci con vecchie mummie a fare i titolari. In Italia non abbiamo coraggio e volontà di aspettare.

  8. Mi sembra giusto puntare in una stagione come questa su giocatori rotti come Mancini, partenti quasi certi come ndicka o redivivi come hermoso, o ancora addirittura Celik braccetto.

    Il futuro sono i ghilardi e zyolkovski.

    Dentro solo gente futuribile, basta vecchie cariatidi.

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