Mancini e Cristante, rinnovi congelati: tutti in discussione a Trigoria

Sembravano una formalità. I rinnovi di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, dati per imminenti fino a pochi giorni fa, sono ora di fatto congelati.
Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, la debacle di San Siro ha fatto maturare nei Friedkin una convinzione nuova: la squadra non è competitiva per i traguardi prefissati, e il cambiamento dovrà essere netto e drastico, modificando soprattutto il nucleo portante del gruppo.
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Ecco perché i prolungamenti dei due pilastri giallorossi — in scadenza nel 2027 — sono stati messi in stand-by, esattamente come quelli di Pellegrini, Dybala, Celik ed El Shaarawy. Una scelta che la dice lunga sulle intenzioni della proprietà: nessun nome viene fatto a Trigoria, ma è facile pensare proprio a quei giocatori che da anni costituiscono l’asse portante del gruppo.
L’unica eccezione parziale riguarda Pellegrini, per cui ci sono stati contatti esplorativi con l’entourage. Per tutti gli altri, il silenzio è assordante. E in un club dove ogni mossa comunica qualcosa, quel silenzio parla più di qualsiasi dichiarazione ufficiale.
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Fonte: Gazzetta dello Sport
Se Pellegrini seguita a riscuotere questo consenso riconosco allora di essere completamente a digiuno di calcio, a 74 anni è una amara scoperta.
cacciate via tutti.
solo il pensiero di rinnovare questi rappresenta il livello societario mediocre
via tutti senza tentennamenti… altro che parlare per il rinnovo di pellegrini
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.