Wesley e Konè accelerano: ci saranno per lo scontro diretto con l’Atalanta

Una brutta notizia e due buone. L’infortunio rimediato da Gianluca Mancini nel corso di Inter-Roma è stato confermato dagli esami strumentali: lesione muscolare all’adduttore della gamba destra, con uno stop stimato tra le due e le tre settimane.

Lo staff tecnico punta a recuperarlo per la sfida dell’Olimpico contro l’Atalanta del 18 aprile, cercando di accorciare i tempi di recupero. Ma quella stessa partita potrebbe portare buone notizie. Proprio contro l’Atalanta, infatti, sono attesi i rientri sia di Koné che di Wesley. Per il brasiliano esiste addirittura una flebile speranza di tornare già contro il Pisa, anche se appare un’ipotesi destinata a restare tale.

Gasperini, quindi, si avvicina a uno degli scontri diretti più importanti del finale di stagione con la prospettiva di avere la rosa quasi al completo. Recuperi fondamentali, in un momento in cui ogni assenza pesa doppio e la corsa al quarto posto richiede il meglio da tutti.

Fonte: Corriere della Sera