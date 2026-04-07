Roma-Pisa, contestazione in arrivo: tifosi sul piede di guerra

La Pasquetta amara di San Siro ha fatto traboccare il vaso. Dopo il 5-2 contro l’Inter, la contestazione della tifoseria romanista — nata sui social e alimentata dalle radio — è pronta a materializzarsi sugli spalti dell’Olimpico.

Venerdì sera, alle 20:45, la Roma ospita il Pisa e quella che dovrebbe essere una partita da vincere a tutti i costi per restare agganciati al treno Champions rischia di trasformarsi in una serata di fuoco anche fuori dal campo.

Nessuno verrà risparmiato. La rabbia dei tifosi non si ferma all’ultima sconfitta, ma riflette la frustrazione accumulata in anni di promesse mancate: dalla società al tecnico, passando per i senatori di un gruppo che in otto anni non è mai riuscito a portare la Roma in Champions League. Undici sconfitte in campionato, l’eliminazione dalle coppe e un quarto posto che sembra ormai una chimera: il conto presentato dalla piazza è lungo e dettagliato.

Gasperini e la squadra sono avvisati. L’Olimpico venerdì sera non sarà un ambiente morbido, e la prestazione — oltre al risultato — sarà giudicata con il bilancino. In un momento in cui tutto è in discussione, dentro e fuori Trigoria, ritrovare il calore del proprio stadio dipenderà soprattutto da ciò che si vedrà in campo.

Fonte: Leggo