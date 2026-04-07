Gasperini vuole tre titolari: le richieste per la Roma del futuro

Gasperini sa già cosa vuole. Al netto delle tensioni con la proprietà e delle incertezze sul suo stesso futuro, il tecnico ha le idee chiarissime su cosa serva alla Roma per fare il salto di qualità. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la richiesta è precisa: almeno tre titolari di livello per colmare le lacune strutturali emerse in questa stagione.

Il primo è un esterno alto a sinistra, ruolo che ha rappresentato il punto debole più evidente dell’intera annata — con Zaragoza che ha deluso e le alternative mai all’altezza. In quel ruolo il tecnico si aspetta un investimento pesante.

Il secondo è un terzino mancino, per dare finalmente stabilità a una corsia che tra infortuni e rendimento altalenante non ha mai trovato una soluzione definitiva. Il terzo è un centrocampista di caratteristiche diverse da quelli attualmente in rosa: il profilo ideale sarebbe quello di un giocatore simile a Rios o Ederson, fisico e dinamico, capace di dare imprevedibilità e forza alla mediana.

A queste richieste si aggiunge la necessità di trattenere o sostituire con elementi di pari valore i giocatori in scadenza. Per Pellegrini c’è una flebile speranza di rinnovo, già avviata con contatti esplorativi. Per Dybala, Celik ed El Shaarawy le strade sembrano destinate a dividersi. Cristante e Mancini, invece, restano in bilico dopo il congelamento dei rinnovi deciso dalla proprietà.

Tre titolari, più una serie di conferme strategiche. Gasperini ha presentato il conto. Ora tocca alla Roma decidere se pagarlo.

Fonte: Gazzetta dello Sport