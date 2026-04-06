Serie A, il Como rallenta a Udine: 0 a 0 e +4 sulla Roma

Un punto che vale continuità più che spettacolo. Il Como esce dal campo dell’Udinese con uno 0-0 che racconta una partita bloccata, povera di occasioni e giocata più sull’equilibrio che sull’iniziativa.

Le due squadre si sono affrontate senza mai riuscire a trovare il guizzo decisivo, in un match che ha vissuto su ritmi contenuti e con poche vere opportunità da gol. Alla fine, il risultato più logico: un punto a testa.

Per il Como, però, è un pareggio che pesa nella corsa europea. La squadra sale a quota 58 punti, allungando a +4 sulla Roma e consolidando il quarto posto in classifica. Un margine non ancora decisivo, ma significativo in questa fase del campionato.

Redazione GR.net