Roma, tegola Mancini: lesione all’adduttore, out 2-3 settimane

Brutte notizie in casa Roma. Nelle ultime ore è arrivato l’esito degli esami per Gianluca Mancini, che hanno evidenziato una lesione all’adduttore destro.
Un infortunio muscolare che costringerà il difensore giallorosso a fermarsi per circa due o tre settimane, privando la squadra di un elemento chiave in un momento delicato della stagione.
L’assenza di Mancini è già certa per i prossimi due impegni di campionato: il centrale non sarà a disposizione per la sfida contro il Pisa né per quella successiva contro l’Atalanta.
Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni, ma i tempi di recupero indicano uno stop inevitabile in questa fase cruciale.
Redazione GR.net
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