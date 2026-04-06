Calciomercato Roma: il Betis vuole Angelino, il terzino apre al trasferimento

Il Real Betis ha messo Angeliño in cima alla lista dei rinforzi per la corsia mancina. Secondo quanto riporta il portale spagnolo El Desmarque, la direzione sportiva del club andaluso si sarebbe già mossa per sondare la disponibilità del giocatore a un eventuale trasferimento, in vista della sicura partenza di Ricardo Rodríguez al termine della stagione.

Per Angeliño si tratterebbe di un ritorno in patria particolarmente significativo: il laterale classe ’97 non ha mai militato nella Liga durante la sua carriera professionistica, e l’idea di farlo con una squadra di livello come il Betis stuzzica concretamente il suo interesse.

La Roma lo ha sotto contratto fino al 30 giugno 2028, ma la situazione è tutt’altro che blindata. Dopo una prima stagione di alto livello in giallorosso, l’attuale annata è stata condizionata da problemi fisici che ne hanno ridotto drasticamente il minutaggio: Angeliño è tornato disponibile solo lo scorso 23 marzo, dopo uno stop di sei mesi.

Il Betis punta proprio su questo per strapparlo a cifre competitive, facendo leva sulla volontà del giocatore di ritrovare continuità in un progetto tecnico stabile. Una situazione da monitorare, in una Roma che dovrà comunque intervenire sulla fascia sinistra in estate.

Fonte: eldesmarque.com