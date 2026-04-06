Friedkin, è l’ora dei conti: vertice a fine stagione, rifondazione possibile

Il 5-2 di San Siro ha lasciato il segno, e non solo nella classifica. Secondo quanto riporta corrieredellosport.it, la sconfitta contro l’Inter ha innescato una profonda riflessione all’interno della proprietà americana. I Friedkin hanno recepito il risultato di Pasqua come una fotografia nitida dei limiti strutturali della rosa: difesa fragile, equilibri precari, personalità ancora troppo altalenante per competere stabilmente con i vertici del campionato.
Sebbene la stagione fosse stata impostata come un’annata di transizione, la proprietà non sembra più disposta ad accettare piazzamenti anonimi tra il quinto e il sesto posto. La mancanza di continuità è considerata il problema principale, e l’estate potrebbe portare a scelte anche dolorose: secondo le ultime indiscrezioni, il “nucleo” della squadra è finito sotto osservazione e alcuni giocatori finora considerati intoccabili potrebbero non esserlo più.
Le ultime sette partite di campionato serviranno come test definitivo per molti elementi del gruppo. Al termine della stagione è già previsto un vertice tra la proprietà, il direttore sportivo Massara e Gasperini: in quella sede verrà tracciato il bilancio definitivo e stabiliti i criteri per costruire la Roma del futuro, con l’obiettivo dichiarato di alzare drasticamente il livello di competitività della rosa.
Un appuntamento che potrebbe essere decisivo non solo per il mercato, ma anche per i destini tecnici e dirigenziali del club.
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Fonte: Corrieredellosport.it
La rosa è da V posto,
vedremo dove arriveremo,
ma mi sfugge quale sarebbe il contributo del tecnico nel far arrivare quinta/sesta una rosa da quinto/sesto posto- non un contributo miracoloso,
soprattutto alla luce dell’andamento deludente in Coppa dove con rose anche peggiori avevamo fatto meglio.
Detto questo, ieri uscito Mancini la difesa si è liquefatta.
Che lui sia considerato un problema e Ndicka un campione non lo capisco.
Per me sono allo stesso livello.
Cristante e’ un dramma invece.
Ogni anno solite cose…..dicono che vojono fare poi sei bloccato dal far play finanziario…..quindi sono solo chiacchere….
Qualsiasi soluzione non può contemplare il rinnovo di Mancini, Pellegrini, Cristante e Celik. Simboli di un calcio italiano in declino dove giocatori strapagati ma di bassa qualità sono titolari inamovibili in squadre in teoria di alta classifica mentre calciatori meno costosi, giovani o giovanissimi scaldano la panchina.
Ps:
vorrei capire il senso di non far giocare Vaz e mettere Elshaa sul 5-1.
Voleva provarlo per la prossima stagione?
E capisco gli uomini di fiducia, ma Cristante ieri in campo 90 minuti è assurdo.
Con EA in panchina.
Ha senso solo se Venerdì Cristante riposa. Ma figurarsi….
e spero sia uno scherzo che Gasp vorrebbe confermare Celik.
Giocatore modestissimo.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.