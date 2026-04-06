Friedkin, è l’ora dei conti: vertice a fine stagione, rifondazione possibile

Il 5-2 di San Siro ha lasciato il segno, e non solo nella classifica. Secondo quanto riporta corrieredellosport.it, la sconfitta contro l’Inter ha innescato una profonda riflessione all’interno della proprietà americana. I Friedkin hanno recepito il risultato di Pasqua come una fotografia nitida dei limiti strutturali della rosa: difesa fragile, equilibri precari, personalità ancora troppo altalenante per competere stabilmente con i vertici del campionato.

Sebbene la stagione fosse stata impostata come un’annata di transizione, la proprietà non sembra più disposta ad accettare piazzamenti anonimi tra il quinto e il sesto posto. La mancanza di continuità è considerata il problema principale, e l’estate potrebbe portare a scelte anche dolorose: secondo le ultime indiscrezioni, il “nucleo” della squadra è finito sotto osservazione e alcuni giocatori finora considerati intoccabili potrebbero non esserlo più.

Le ultime sette partite di campionato serviranno come test definitivo per molti elementi del gruppo. Al termine della stagione è già previsto un vertice tra la proprietà, il direttore sportivo Massara e Gasperini: in quella sede verrà tracciato il bilancio definitivo e stabiliti i criteri per costruire la Roma del futuro, con l’obiettivo dichiarato di alzare drasticamente il livello di competitività della rosa.

Un appuntamento che potrebbe essere decisivo non solo per il mercato, ma anche per i destini tecnici e dirigenziali del club.

Fonte: Corrieredellosport.it