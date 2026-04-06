Roma Under 23 rimandata: il progetto slitta al 2027-28

La seconda squadra della Roma non nascerà nella prossima stagione. Nonostante le intenzioni iniziali del club di varare il progetto Under 23 in concomitanza con l’anno del centenario, l’iniziativa è stata ufficialmente rimandata.

Secondo quanto riporta Piero Torri, non ci sarebbero più i tempi tecnici per iscrivere la formazione al prossimo campionato di Serie C, un’operazione che avrebbe richiesto un investimento stimato tra i 6 e gli 8 milioni di euro. L’appuntamento è rimandato alla stagione 2027-28.

Il rinvio si inserisce in un quadro di profonda ristrutturazione del settore giovanile che verrà definita al termine dell’attuale stagione. In cima al nuovo organigramma è previsto il ritorno di Massimo Tarantino, già responsabile del vivaio a Trigoria dal 2013 al 2019, che dovrebbe portare con sé dall’Inter anche il capo scouting Pasquale Berardi.

Il nuovo assetto comporterà inevitabilmente cambiamenti per le figure storiche del club. Bruno Conti sembra ormai intenzionato a chiudere la sua esperienza cinquantennale con la Roma il prossimo 30 giugno. Resta invece da valutare la posizione di Alberto De Rossi, attuale supervisore del settore giovanile: al papà di Daniele potrebbe essere proposto un ruolo differente rispetto a quello ricoperto finora.

Una transizione che richiede tempo e chiarezza. E che, almeno per ora, ha fatto passare in secondo piano il sogno della seconda squadra.

Fonte: Radio Manà Sport