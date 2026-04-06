SPROFONDO ROMA

Una sconfitta può starci. Ma non così. Non in questo modo. La Roma esce da San Siro con un pesante 5-2 contro l’Inter che va oltre il risultato e lascia una sensazione chiara: il problema non è la caduta, ma come è arrivata.
E dire che la partita aveva raccontato altro, almeno all’inizio. Dopo appena un minuto, il gol di Lautaro Martinez sembrava il preludio a una serata complicata. E invece la squadra di Gasperini aveva reagito. Con ordine, con personalità. Aveva preso campo, costruito gioco, fino al pareggio firmato da Gianluca Mancini. In quel momento, la Roma c’era.
Il problema, semmai, è quello che succede sempre troppo spesso: l’incapacità di gestire i momenti chiave. Portare quel pareggio all’intervallo avrebbe cambiato inerzia e lettura della gara. Invece, a pochi istanti dal riposo, è arrivato il bolide da fuori area di Calhanoglu. Un colpo pesantissimo, più mentale che tecnico.
LEGGI ANCHE – Inter-Roma 5-2: le pagelle
La ripresa è stata un’altra partita. O meglio: una sola squadra in campo. La Roma è rientrata scarica, svuotata, senza energia. L’Inter ha alzato i ritmi e ha travolto tutto: ancora Lautaro, poi Thuram e infine Barella. Proprio il gol del centrocampista fotografa il momento: una squadra ferma, incapace di reagire, quasi rassegnata. Il 5-2 finale di Pellegrini serve solo a rendere meno amaro il tabellino. Nulla di più.
Si dirà delle assenze. E le assenze ci sono, pesanti e innegabili: Wesley, Koné, Dybala mancavano già prima del calcio d’inizio, e nel corso della gara si è fermato anche Mancini. Ma le squadre di livello sanno sopperire alle assenze con l’organizzazione, con il carattere, con la compattezza. Quello che si è visto nella ripresa a San Siro non aveva nulla di tutto questo.
E qui sta il nodo. Non è la sconfitta contro la capolista — quella si può accettare. È la sensazione di fragilità, di mancanza di continuità, di una squadra che non riesce a restare dentro la partita quando il livello si alza. E allora i dubbi tornano, più forti di prima. Una Roma che inseguiva il quarto posto e la Champions vede ora quell’obiettivo allontanarsi in modo preoccupante. Il Como e la Juventus giocheranno le prossime partite con la consapevolezza che i giallorossi hanno ceduto terreno prezioso.
Perché senza il quarto posto, le domande diventano inevitabili: che direzione prenderà questa Roma? E con quali certezze? Era la partita più difficile del calendario, è vero. Ma il modo in cui è finita lascia un segno che va oltre il risultato. E che pone domande alle quali qualcuno, prima o poi, dovrà dare risposte.
LEGGI ANCHE – Pellegrini: “Gli episodi ci vanno contro, non è facile reagire. Ora dobbiamo metterci il caschetto…”
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
l’anno prossimo ripartire senza coppe e rifondare la squadra, abbiamo bisogno di un anno 0 adesso più che mai
lo ripeto da 3 anni poi anche a dirlo sempre alla fine ti stanchi ,cristante pellegrini elsha ecc ecc se continui a voler rinnovare a queste mezze figure buone solo come eventuali riserve non vai da nessuna parte ,quello che.mi chiedo m ail marocchino fa peggio di cristante in quel ruolo? perlomeno ha più dinamismo ,oggi pisilli anche di ieri sera vale 4 cristante l.ho visto lottare sulla fascia con thuram in velocità cristante stava ancora a prendere il caffè
la direzione è semplice, 7 posto e non rinnovi ai senatori, via gente fragile e magari vendi anche un “big” a na 50ina di milioni.. il prossimo anno investi 150-200 milioni sul mercato e si riparte con la squadra che vuole il mister e senza ste coppe che ti tolgono energie.
11 sconfitte in campionato, usciti in Coppa Italia con il peggior Torino degli ultimi anni, usciti in Europa Legue con il peggior Bologna degli ultimi anni… forse andrebbe cambiata la narrazione di questa stagione
Che grande progetto Massara Con Gasperini e con questi americani attenti solo alle plusvalenze! 5 gol a Milano giocatori mediocri bolliti e i giovani in panca dimissioni subito
Una vergogna che si trascina da anni. Anni di Fridchins a ingoiare melma ogni Lunedì.
Basta!
Più che il quarto posto qui c’è il concreto rischio di non andare neanche in UEFA,
e se la Coppa Italia gioca qualche brutto scherzo neanche in conference-
toccherà tifare Inter in Coppa.
La partita di ieri aveva poca storia: Inter al gran completo, di un’altra categoria,
noi senza pedine fondamentali e con Soulè che stava su una gamba.
Buon primo tempo, a parte i primi minuti, e poi non ne avevamo più-
qualche nota: rimpiangere Celik sarà davvero dura,
Ndicka inguardabile, uscito Mancini….
Una riflessione sulla squadra bisogna farla.
Celik buon gregario ma non è mai pericoloso la davanti. Manca un buon esterno basso che sia pericoloso. Pellegrini buon giocatore ma per il calcio moderno è troppo molle. Dybala un giocatore inutile dato che da due anni non incide nulla sulla stagione. Cristante non può essere il palleggiatore della squadra ruolo che va cercato. in difesa manca il giocatore forte nel gioco aereo. Dobbiamo prendere almeno un esterno forte fisicamente e veloce.
caro Andrea Fiorini pur condividendo in linea generale quello che lei scrive voglio però porre l’attenzione a un aspetto secondo me di non poco rilievo. la campagna acquisti. è indubbio che quella estiva porta negli 11 titolari il solo wesley che finisce per rimpiazzare Angelino e quella invernale il solo Malen. tutti gli altri a partire dai 25milioni di el anouy completamente sbagliati. si può dire che il ds ha “fallito”? per me si perché alcuni tasselli richiesti sono ad oggi ancora vuoti.
lo dico fino allo sfinimento, nn abbiamo una squadra top, quindi il percorso era da battere tutte le peggiori di noi. invece abbiam regalato 12 punti a 4 squadre in lotta retrocessione e poco più. lì abbiamo perso punti, né con la juve né con l’inter sulla carta meglio di noi. 54 punti più 12 fa 66, gli episodi juve Inter Como ci avrebbero fatto ridere. e invece leggo tragedie ad ogni sconfitta contro le top quando è evidente che siamo inferiori. le piccole vanno sconfitte, il resto è fuffa
Io non ho capito ancora Gasperini cosa intenda per ” gruppo” che non si deve buttare…..Quale sarebbe la ” base solida”? Posso dire che in questa squadra ci sono troppi giocatori lenti in difesa ed a centrocampo e gli avversari ti infilano che è una meraviglia….Ma è una mia opinione.
l altra sera , ho visto Atletich contro Barca,,,, a livello tattico, fanno il giro palla molto curato,,, poi fanno delle accellerate,, e poi si ricompongono.
La Roma, cerca sempre di andare alla attacco senza curarsi di niente.
Cmq, forse ragiono male io,,ma quando si va a Milano, io starei piu chiuso, e poi li pungerei in contropiede
Se perdiamo con l’Atalanta scivoliamo in 7ma posizione. Magari!! Arrivare al sesto posto e fare Conference League sarebbe un affronto troppo grosso da diverse
L’Everton è dei Friedkin, l’Everton ha uno stadio nuovo, l’Everton è 8° in classifica.
Questo è il modello, questa è e sarà la nostra dimensione, mettetevi l’anima in pace.
Una sconfitta ci stava, una debacle così no. Va bene che la rosa dell’ Inter è davvero di livello superiore a quella della Roma ma un minimo di carattere e di grinta ci avrebbero risparmiato questa umiliazione.
Non capisco Gasperini che l’ anno prossimo sembra voler ripartire da tanti soliti noti che io sinceramente a questo punto lascerei proprio andare.
Diciamo le cose come stanno: “Nel secondo tempo hanno gettato la spugna e se ne sono ALTAMENTE fregati” Ammetto che una sconfitta l’avevo messa in preventivo ma un menefreghismo del genere no Non si può perdonare sempre tutto, questa è l’ennesima vergogna difficile da dimenticare
aggiungo che se la squadra della scorsa stagione era da 5/6 posto per 10/11 quella di quest’anno è rimasta la stessa e ieri in particolare senza i giocatori da lei citati era 10/11 ma negli 11 le riserve di quelli dello scorso anno. per fare uno step in avanti devi comprare 3 giocatori,1 per reparto, che ti danno maggior qualità e che mandano nei 16 e non negli 11 quelli che vediamo da anni. il rensh di ieri può stare nei 20/22 nulla più
primo anno di Gasp : bilancio negativo, peggio di cosi’ non poteva andare… e se invece di Malen fosse arrivato Raspadori?? Brrrr….
Paga anche anni di campagne acquisti sbagliate, che ci vorranno anni per riparare..
Difesa inguardabile e lo sappiamo, è crollata ed e’ il cuore del problema da varie partite, ma va capito perche’!!!
Cambiare DS al piu’ presto, e Ranieri non si capisce che contributo stia dando…
l’inter è semplicemente molto piu forte di noi vince le Partite senza avere un Allenatore ha veri giocatori di calcio avendo un Presidente Ds con accanto una leggenda questo lo abbiamo noi? allora la leggenda si ma gli vogliono far fare il para fulmine quando le cose vanno male.. il Ds Massara Presidente con un fondo che compra i giocatori? nooo anche perché Massara prende Vaz e Marotta thuram.
la cosa che fa pensare di più in assoluto è che,a parte il derelitto lecce dove cmq Hermoso ha salvato un goal fatto,con Bologna ed Inter hai subito 10 goal in 3 partite!la Roma è sprofondata da quando la difesa ha mollato!per quanto riguarda gente che qui si chiede polemicamente come mai Gasperini difende ancora certi giocatori…ragazzi ma che deve dire??mancano ancora 7 partite con l Europa in ballo!deve dire che è finito tutto perché ho una manica di pippe?cerca di tenere tutti sul pezzo.
squadra poco tecnica, con scarponi a centrocampo tipo Cristante non puoi imporre il tuo gioco come fanno le squadre di Gasp.
meglio il gioco di rimessa di Ranieri
e poi sue fasce il nulla cosmico, almeno l’anno scorso avevi Salamakers e Angelino
altro problema è la società che fa rinnovi senza senso e i troppi giocatori in scadenza
Secondo tempo da squadra dilettante… Difesa colabrodo e atteggiamento passivo… Qualche domanda su Gasperini inizio a farmela
fino a quando non si mette in discussione anche Gasperini, la situazione non potrà migliorare. dopo la stagione scorsa nella quale hai sfiorato la Champions per un punto, serviva un allenatore pratico, vincente, non un tecnico che ha bisogno di anni per dare un’ identità alla squadra!
“UNA sconfitta può starci”? Questa è l’11a in campionato.
“lascia un segno che va oltre il risultato”? La traiettoria è iniziata facendosi riprendere dal Napoli: un finale di partita che si è poi costantemente riprodotto.
Come uscire da questo loop mentre si è seppelliti da infortuni decisivi dal timing micidiale (Soulé, Koné, Wesley, lo stesso Angelino…altri pesano meno)?
Ranieri ha smesso di capire di calcio e la sua presenza è di facciata?
E questo è solo 1 lato della faccenda
Cristante 3,5 milioni, McTominay 3 milioni è questa la differenza. Uno dei nostri senatori e trascinatori di sesti posti, mai nessun mondiale, mai nessuna presenza in un mondiale guadagna più di uno che ha fatto vincere una scudetto, e non solo corre come lo stacanovista Bryan, ma segna ed è forte.
massara è stato il vero problema…. Sartori, giuntoli ecc… La e squadre le fanno più i DS che gli allenatori……
noi abbiamo bisogno di un Presidente un Ds e un Allenatore che formino loro tre una squadra coesa invece io ho l’impressione anche avendo Ranieri quest anno che le tre figure sono slegate e ognuno è solo ed incompetente. Non si vincerà mai nulla cosi. i trofei vinti dalla Roma nella sua storia c’era piu intesa oggi da anni non è piu cosi.
Sul 4-1 sono andato a letto. Più che il punteggio mi scoraggiava il fatto che non si vede quella bella Roma ammirata a sprazzi nella prima metà del campionato, ma una squadra che prende gol con una facilità disarmante e stenta tantissimo a farne
Un mezzo disastro.
Basta dare la colpa a Gasp e allenatori! Ma secondo voi quest’anno con questa squadra dove arrivavamo? Già è tanto che siamo dove siamo!
Qualcuno guarda altre squadre e/o giocatori? O guardate solo la Roma?
Come fai vincere con Inter Napoli Milan Como e Juve con i giocatori che abbiamo? Il livello dei nostri giocatori è scarso forte! Ma state scherzando?
Si deve dare tempo a Gasp di lavorare e di fare la squadra. Chi pensava che quest’anno avremmo fatto bene non capisce niente.
Buongiorno a tutti.
Ma per voi con Solet Palestra El Mala Goretzka al posto del trio, si migliora la squadra??
Perché a prescindere dai nomi, se spendi bene e il giusto ti ritrovi sicuro tra i primi tre posti!!! (Qui 100k pieni pieni)
Svilar Wesley Kone Pisilli Ndicka Malen e Soule e’ questa la base da nn smantellare
Finché avremo sua lentezza Cristante a centrocampo più del sesto posto non possiamo sperare. Il centrocampo è il reparto più importante in una squadra di calcio e noi non possiamo avere un pachiderma come lui. È bravo a contenere, nella fase difensiva, ma se si alza il livello e si alzano i ritmi, inevitabilmente va in difficoltà e con lui tutta la Roma. Svegliaaaaaaaa
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.