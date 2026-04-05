Pellegrini: “Gli episodi ci vanno contro, non è facile reagire. Ora dobbiamo metterci il caschetto e cambiare le cose”

Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Inter-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa a San Siro.

Come mai questa Roma nella ripresa?

“Siamo entrati in campo e abbiamo subito preso gol. Poi abbiamo pareggiato, ma loro hanno trovato il gol prima dell’intervallo. Poi siamo tornati in campo e abbiamo ripreso gol. Non è facile reagire a tutte questi episodi in cui senti di essere all’interno della partita e di poter far male all’avversario. Prendere gol così non ti aiuta”.

Questo periodo di calo è figlio di quel gol di Gatti? Hai percepito il mondo crollare addosso? Da lì è sembrata un’altra Roma…

“No, un gol non penso possa compromettere l’impegno, la concentrazione, la voglia di vincere. Sicuramente ci ha fatto arrabbiato, ha vanificato una grande partita. Per noi è un dispiacere, a questa squadra non manca mai la voglia di fare bene. A volte non basta, come oggi, ma avevamo davanti un’Inter davvero forte. Stiamo riscontrando delle difficoltà su degli episodi che non ci aiutano, dobbiamo rimettere il caschetto e spostare gli episodi a nostro favore”.

Redazione GR.net