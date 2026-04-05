LIVE! Gasperini: “La squadra non sta facendo meno delle proprie possibilità. Una follia pensare di buttare all’aria questo gruppo”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Inter-Roma, gara valida per la 31esima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

GASPERINI A DAZN

Il crollo nella ripresa, la Roma sembrava in tilt…

“Sì, dopo il terzo gol. Nel primo tempo avevo visto tanta Roma, averlo chiuso sotto è stato un brutto colpo. Dopo il terzo gol è stata una sofferenza”.

Si sta dando una spiegazione su questi gol subiti e su questa fragilità? Come sta Mancini?

“Per noi Mancini è importante. Quando siamo al completo siamo molto più competitivi, ci mancano diversi giocatori, così perdiamo qualcosa anche se tutti danno il massimo. Partita dai due volti, io nel primo tempo ho visto tanta Roma anche se il risultato finale fa vedere la partita in modo diverso”.

Parlava di volata Champions, ma la Roma come sta? Sembra un’altra Roma dopo il gol di Gatti…

“No, abbiamo sempre fatto delle buone prestazioni. Oggi abbiamo sbagliato un tempo, c’è stato un calo morale. Questa squadra riparte, perdere a Milano ci può stare anche se non con queste dimensioni. Ora abbiamo due partite in casa e dobbiamo dare tutto”.

Obiettivo Champions?

“E’ difficile per tutte, anche per Como, Juve e Atalanta. Noi siamo un po’ attardati, ma faremo di tutto per recuperare”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

C’è poco da dire stasera? Vede tutto nero?

«Di positivo posso vedere il primo tempo, c’è stato un po’ di scoraggiamento per averlo chiuso in svantaggio. Per il gol di Calhanoglu bisogna fargli i complimenti, il terzo gol ha poi provocato uno scoraggiamento. Successivamente c’è stato un crollo morale, ci sta perdere, ma non con queste dimensioni. Questa squadra è sana e il gruppo è positivo, cercheremo di ripartire».

Come giudica il crollo nel secondo tempo? Qualcuno fatica a questo livello?

«Le valutazioni le farò con la società in modo preciso e chiaro. Non credo che questa squadra vada ricostruita, ma piuttosto rinforzata. Ha una base evidente, stiamo pagando anche delle assenze molto lunghe e ripetute. Non credo stia facendo meno delle sue possibilità. Dispiace perdere a Milano, soprattutto per le dimensioni del risultato. La squadra farà il suo dovere al meglio, pensare di buttare per aria il gruppo per me è una follia. Va rinforzato, probabilmente bisogna migliorarlo».

Ha chiesto già delle garanzie alla società?

«No, non è il momento adesso e non è una questione economica. La Roma ha speso molto, a me non è mai capitato che una società spendesse queste cifre. Non è solo una questione economica, ma riguarda dove e chi andare a prendere per aumentare le potenzialità della squadra. Ora però è prematuro».

Quel gol di Gatti con la Juve ha inciso molto?

«Penso di no, è chiaro che è stato un gol importante. Abbiamo giocato le partite, con il Bologna sono state ottime gare. Siamo in emergenza da tanto, non solo in attacco. Oggi, per la prima volta, c’è stato un crollo morale, ma questo non deve succedere. Questa sera per la prima volta si può rimproverare qualcosa, per me i risultati sono in linea con il valore della squadra. Se lo chiedete a me, è in linea con le sue potenzialità».

C’è una questione tecnica nei gol presi a freddo?

«Difficile dare una risposta, un gol dopo 50 secondi se ne vedono di rado. Ci è capitato, poi abbiamo reagito nel primo tempo. Bisogna ripartire da lì. Per la prima volta è arrivato questo calo, dobbiamo dare una risposta forte subito, la daremo già dalle prossime gare. Questa squadra non merita di abbattersi, ha la coscienza a posto».

Redazione GR.net