LIVE! Gasperini: “La squadra non sta facendo meno delle proprie possibilità. Una follia pensare di buttare all’aria questo gruppo”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Inter-Roma, gara valida per la 31esima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.
GASPERINI A DAZN
Il crollo nella ripresa, la Roma sembrava in tilt…
“Sì, dopo il terzo gol. Nel primo tempo avevo visto tanta Roma, averlo chiuso sotto è stato un brutto colpo. Dopo il terzo gol è stata una sofferenza”.
Si sta dando una spiegazione su questi gol subiti e su questa fragilità? Come sta Mancini?
“Per noi Mancini è importante. Quando siamo al completo siamo molto più competitivi, ci mancano diversi giocatori, così perdiamo qualcosa anche se tutti danno il massimo. Partita dai due volti, io nel primo tempo ho visto tanta Roma anche se il risultato finale fa vedere la partita in modo diverso”.
Parlava di volata Champions, ma la Roma come sta? Sembra un’altra Roma dopo il gol di Gatti…
“No, abbiamo sempre fatto delle buone prestazioni. Oggi abbiamo sbagliato un tempo, c’è stato un calo morale. Questa squadra riparte, perdere a Milano ci può stare anche se non con queste dimensioni. Ora abbiamo due partite in casa e dobbiamo dare tutto”.
Obiettivo Champions?
“E’ difficile per tutte, anche per Como, Juve e Atalanta. Noi siamo un po’ attardati, ma faremo di tutto per recuperare”.
GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA
C’è poco da dire stasera? Vede tutto nero?
«Di positivo posso vedere il primo tempo, c’è stato un po’ di scoraggiamento per averlo chiuso in svantaggio. Per il gol di Calhanoglu bisogna fargli i complimenti, il terzo gol ha poi provocato uno scoraggiamento. Successivamente c’è stato un crollo morale, ci sta perdere, ma non con queste dimensioni. Questa squadra è sana e il gruppo è positivo, cercheremo di ripartire».
Come giudica il crollo nel secondo tempo? Qualcuno fatica a questo livello?
«Le valutazioni le farò con la società in modo preciso e chiaro. Non credo che questa squadra vada ricostruita, ma piuttosto rinforzata. Ha una base evidente, stiamo pagando anche delle assenze molto lunghe e ripetute. Non credo stia facendo meno delle sue possibilità. Dispiace perdere a Milano, soprattutto per le dimensioni del risultato. La squadra farà il suo dovere al meglio, pensare di buttare per aria il gruppo per me è una follia. Va rinforzato, probabilmente bisogna migliorarlo».
Ha chiesto già delle garanzie alla società?
«No, non è il momento adesso e non è una questione economica. La Roma ha speso molto, a me non è mai capitato che una società spendesse queste cifre. Non è solo una questione economica, ma riguarda dove e chi andare a prendere per aumentare le potenzialità della squadra. Ora però è prematuro».
Quel gol di Gatti con la Juve ha inciso molto?
«Penso di no, è chiaro che è stato un gol importante. Abbiamo giocato le partite, con il Bologna sono state ottime gare. Siamo in emergenza da tanto, non solo in attacco. Oggi, per la prima volta, c’è stato un crollo morale, ma questo non deve succedere. Questa sera per la prima volta si può rimproverare qualcosa, per me i risultati sono in linea con il valore della squadra. Se lo chiedete a me, è in linea con le sue potenzialità».
C’è una questione tecnica nei gol presi a freddo?
«Difficile dare una risposta, un gol dopo 50 secondi se ne vedono di rado. Ci è capitato, poi abbiamo reagito nel primo tempo. Bisogna ripartire da lì. Per la prima volta è arrivato questo calo, dobbiamo dare una risposta forte subito, la daremo già dalle prossime gare. Questa squadra non merita di abbattersi, ha la coscienza a posto».
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Redazione GR.net
mi dispiace perché pensavo fossi un gran colpo, ma non hai apportato nulla, anzi. come fai a parlare ancora di Champions??
Ora capisco da chi ha preso Juric..
Il problema è che lì sta capendo solo ora anche chi lo ha ingaggiato… A mio avviso quello di Gasp era un fallimento annunciato (addirittura già accaduto con Juric). Per ora è andata sin troppo bene poiché i giocatori sono con lui al 1000 % è in questo è bravo ma non può bastare…tutto il resto è un disastro.
Gasperini.. umiltà ,,silenzio e lavoro per favore !!!
Va beh ! Ha visto, come accadeva a Juric, un’altra partita in un’altra dimensione. Assurdo !
FRS!
Tanta Roma nel primo tempo? Mo ce manca solo Gasp che si traveste da Juric con dichiarazioni surreali
Dal suo punto di vista nel primo tempo la Roma ha fatto quello lui vuole. Pressing alto e recupero palla e tutto sommato se non fosse stato per l’euro gol avremmo chiuso in parità.
Il problema è che il suo gioco lo puoi fare per un tempo limitato, i giocatori non sono adatti e come scende l’efficacia del pressing si aprono spazio e gli altri segnano. E’ molto molto semplice.
Le dichiarazioni del dopo sono quasi più tristi della partita
Zenone😎 l’aveva detto ma non pensavo che arrivasse a tanto
dai ci rifaremo contro la corazzata pisa .
Se davvero amiamo la Roma, diamo un segnale netto a questa proprietà scellerata: sino alla fine del campionato Olimpico deserto.
“Dopo un buon primo tempo?” Dopo aver preso una batosta del genere mi aspettavo quantomeno un pizzico di scuse, di autocritica invece nada il nulla assoluto Dispiace dirlo, mi prenderò dei dissensi ma alla faccia dell’egocentrismo I giocatori saranno anche scarsi ma il tecnico non è esente da colpe Sto buon primo tempo l’ha visto solo lui
Un po’ di onestà intellettuale non guasterebbe. Ma figurati. Ancora ci riproponi gli uno contro uno con la difesa schierata a centrocampo. Basta! Ma questo lo segue il calcio internazionale? Ma lo ha visto Thuram nelle amichevoli? Ma vabbé…
ma noi tifosi della Roma ci meritiamo tutto questo??? ma basta per favore…
diceva il vecchio trap: prima non prenderle…
ma anche il buon Claudio, che con la stessa rosa c’ha fatto un girone da 1′ in classifica.
❤️🧡💛
Gasperini, per favore basta. Un minimo di rispetto per i tifosi! Questa squadra è fatta male e non vale niente e a te serve un bel bagno di umiltà e imparare da quello che ha fatto Ranieri l’anno scorso. Ma adesso è troppo tardi. Dovevi solo copiare, e invece hai fatto un gran casino. Se la società non ti da i giocatori che vuoi, manda tutti a quel paese e vattene. Faresti più bella figura!
ma secondo me Roma superiore poi chiaramente dopo il gol da annullare ..poi non puoi reggere se non hai la rosa ..
La squadra è scarsa punto. Da quando sono arrivati Loro hanno portato solo tre professionisti di livello superiore ( Dybala, Lukaku e Mou ). Ma quest anno non ho visto particolare mancanza di impegno dei giocatori . Tutte o quasi le sconfitte sono frutto di una tattica scellerata.
Lukaku no
gasp ha Totalmente ragione
Con l’Inter era una partita segnata o quasi… Ora bisogna solo aspettare fine campionato, magari alla 38 giornata il Gasp avrà ragione, intanto il Como a Udine secondo me non la passa liscia, e con 6 punti nelle prossime due partite ci potrebbe essere l’aggancio…
Gasp si onesto. Oggi siamo stati umiliati da un Inter in difficolta. Ma Vaz 25 milioni uno dei pochi che corre llo hai rispsrmiato per il Pisa?
Cmq quando prendi 3 goals in 15 minuti, non e’ questione di fase difensiva, vuol dire che sei in bambola, che non ci stai con la testa. Ndicka dovrebbe andare in panchina.
Ma che doveva dire?
Ci sono altre sette partite da giocare e non può demotivare i giocatori.
Probabilmente dalla prossima partita apporterà delle modifiche nella formazione, fermo restando la mancanza di alcuni calciatori chiave.
Questa era l’ultima partita della stagione contro una “Big”, e non ne abbiamo vinta una. Anche DDR, in quei pochi mesi in panchina, era riuscito a infiocchettarla al Milan in EL
In realtà c’è ancora l’Atalanta, oltre al derby la penultima. Vedendo l’andazzo c’è poco da star sereni
La resa di oggi mette il punto finale su questa stagione salvo miracoli che alla Roma in genere non riescono mai.
Soprattutto una squadra molle che molla che sembra veramente alla frutta e non dà nessun segnale di ripresa. Più facile perdere il sesto posto che avvicinarsi al quarto. Spero di sbagliarmi
Meglio perderlo che guadagnarlo il sesto, in Conference abbiamo già dato. Magari per una volta riusciremo a concentrarci sul campionato e cambiare il copione in una Coppa Italia che ci vede sempre uscire agli ottavi o ai quarti, quando va bene
21 punti nelle ultime sette gare. non uno di meno.
questo dovete fare. basta chiacchiere.
credi ancora alle favole?
Meglio uscire dalle coppe e dal cappio del ffp, ma col la sfiga che abbiamo andremo dritti dritti in Conference.
i calciatori li compra massara e da lui le valutazioni. Oggettivamente chiunque con questa squadra, tenendo conto che Malen è stato inserito in corsa, non avrebbe potuto fare meglio. Ricordate che in squadra abbiamo fuoriclasse di nome cristante pellegrini mancini il neo juventino celik( che dall’annuncio del passaggio avrebbe meritato la panchina) El Ayanou vaz Zaragoza . Con la fuffa non si vince nulla e la società lo sa bene, basta che si vendano abbonamenti ogni anno
Zeman lavorava più di Gasperini sulla fase difensiva, la Roma poteva difendere De Rossi e programma, ha avuto Allegri su piazza …ma niente ha scelto sta pippa con la speranza di fare plusvalenze……..abbiano buttato un anno dopo averne già buttati abbastanza e adesso su piazza Senza Champions e con le plusvalenze da fare sarà difficile pure andare avanti o cambiare, saremo l unica squadra a bucare pure l anno del centenario
Tiettelo stretto me raccomando…
FRS
Cristante alla fine del primo tempo è stato decisivo… ovviamente in negativo,logico
io vorrei capire ma veramente lo chiedo. cosa dovrebbe dire secondo voi? che pronti via a difesa schierata prendi gol. ditemi cosa deve dire.
poi la roma nel primo tempo merita il pari per come stava giocando e lo ottiene.
poi cristante fa un errore da seconda categoria che ti impicca la partita. cosa deve dire? che é scarso e lento e svilar fa una mezza papera? dovrebbe dire che pronti via rensh improponibile in serie a per timidezza e paura in vantaggio sul pallone fa quello scempio?
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I risultati sono in linea con la potenzialità della squadra? E allora tu tutti quei soldi che li prendi a fare? Stai lì per migliorare le potenzialità non per accontentarti…e finora hai dimostrato di valere meno di De Rossi e di Ranieri
A Gasperì, fa na cosa … prendi in prestito un po’ di dignità da Gattuso e dimettiti. Faresti più bella figura
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.