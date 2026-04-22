Plusvalenze da 80 milioni entro giugno. Sponsor e cessioni, ecco il piano di rientro

Mentre sul fronte dirigenziale Dan e Ryan Friedkin continuano a prendere tempo sulla questione Gian Piero Gasperini-Claudio Ranieri, a Trigoria, scrive oggi Il Messaggero, c’è un’urgenza ben più concreta e immediata: i conti. Entro il 30 giugno la Roma dovrà generare circa 80 milioni di plusvalenze. Una cifra pesante, che obbliga il club a muoversi su più fronti, tra cessioni e nuove entrate.

Sul piano commerciale qualcosa si è mosso: l’accordo con Wizz Air come sponsor di manica porterà circa 2 milioni già a giugno, mentre la partnership con Eurobet.live garantirà una prima tranche da circa 8 milioni. A questi si aggiungono i possibili 15 milioni derivanti dall’intesa tra la Lega Serie A e IMG. Ricavi importanti, ma non sufficienti.

E allora il peso torna inevitabilmente sul mercato. Ricky Massara è già al lavoro da settimane per costruire il puzzle delle uscite. La prima operazione riguarda Tommaso Baldanzi: il suo riscatto porterà circa 10 milioni, generando una plusvalenza da 4,5. Possibile anche l’addio di Salah-Eddine, valutato intorno agli 8 milioni dal PSV, anche se in questo caso si tratterebbe più di un rientro dell’investimento.

Altri introiti sono attesi dalle cessioni di Eldor Shomurodov e Angeliño, con quest’ultimo che avrebbe già espresso la volontà di cambiare aria. Ma il vero nodo resta quello dei big. Per raggiungere l’obiettivo, almeno uno tra Mile Svilar, Manu Koné e Evan Ndicka sarà destinato a partire. E proprio Ndicka, oggi, è il nome più caldo: nel mirino dell’Inter, con una valutazione fissata intorno ai 45 milioni.

La sensazione è chiara: la Roma non potrà evitare un sacrificio pesante. E mentre il futuro tecnico resta sospeso, quello economico impone decisioni rapide e, probabilmente, dolorose.

Fonte: Il Messaggero