Giannini: “Alla Roma servono cinque titolari per colmare il gap”

Un’analisi lucida, senza giri di parole. Giuseppe Giannini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul momento della Roma, tra corsa Champions, scelte tecniche e prospettive future.

Sulla possibilità di agganciare il quarto posto, l’ex capitano giallorosso non chiude del tutto la porta: “Deve crederci, ma è difficile, anche se mancano ancora sette partite e ci sono 21 punti in palio. Onestamente non mi aspettavo un crollo del genere dopo il pari con la Juve”.

Nel mirino delle critiche è finito anche Gian Piero Gasperini, ma Giannini è netto sulla direzione da seguire: “Continuerei con lui. Quando inizi un percorso devi avere fiducia e compattezza fino alla fine. Ma è necessaria l’armonia tra tutte le componenti. Pesa l’assenza di Dybala”.

Lo sguardo si sposta poi sul mercato e sulle necessità della rosa: “Alla Roma mancano cinque titolari per provare a colmare il gap: un difensore, due centrocampisti e due attaccanti”. Un’indicazione chiara su dove intervenire per alzare il livello e tornare competitivi.

Fonte: Gazzetta dello Sport