Addio a Mircea Lucescu: l’allenatore rumeno è morto a 80 anni

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu. Il leggendario tecnico rumeno si è spento all’età di 80 anni presso l’ospedale di Bucarest a seguito di un infarto.
Con 38 trofei vinti in carriera, Lucescu è stato uno degli allenatori più vincenti della storia, legando il suo nome soprattutto ai successi internazionali con lo Shakhtar Donetsk e alla militanza in Italia sulle panchine di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter.
Il suo percorso ha incrociato più volte la Roma. Il ricordo più celebre risale agli ottavi di Champions League 2011, quando il suo Shakhtar eliminò i giallorossi vincendo sia all’Olimpico che in Ucraina. Lucescu è stato inoltre decisivo nella carriera di Henrikh Mkhitaryan: fu proprio lui a scoprirlo e lanciarlo a grandi livelli a Donetsk, plasmandone il talento prima che l’armeno diventasse un pilastro della Roma anni dopo.
Al di là di dichiarazioni e prese di posizione talvolta discutibili, resta il peso di una figura che ha rappresentato un calcio importante, in Romania e in tutta Europa.
Allenatore di campo, uomo di spessore e contraddizioni, protagonista di un’epoca in cui il calcio era fatto di passione, carattere, emozione, che ci riporta alla memoria quel calcio romantico, viscerale, vissuto fino in fondo. Un calcio di uomini veri, che oggi manca sempre di più.
Persona seria, ottimo allenatore. Questo calcio non è il suo. R.I.P.
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