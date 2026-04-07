Moretto: “Giuntoli resta un’opzione per la Roma, decisione a fine stagione” – VIDEO!

Il nome di Cristiano Giuntoli continua a orbitare attorno alla Roma. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il dirigente è ancora tra i profili presi in considerazione per un possibile ruolo di direttore sportivo nel futuro assetto societario giallorosso.
Al momento non si registrano sviluppi concreti, ma la sua candidatura resta viva. La società, infatti, sta portando avanti una riflessione più ampia sulla struttura dirigenziale, valutando diverse opzioni prima di prendere una decisione definitiva.
Giuntoli, attualmente senza incarico, rappresenta uno dei nomi sul tavolo, in un quadro ancora in evoluzione. Tutto è rimandato al termine della stagione, quando è previsto un confronto interno tra le varie componenti della dirigenza per delineare le strategie future.
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Redazione GR.net
Non devono cambiare l’ennesimo DS o l’ennesimo allenatore, devono cambiare aria.
Loro.
Mi sembra giusto aspettiamo giugno.Poi dopo il ds di turno deve fare la campagna acquisti in 2 mesi.Sempre i soliti errori.
il suo operato alla Juventus è un ottimo biglietto da visita..
mi sembra abbia fatto malissimo alla Juve , scelta errata della allenatore e acquisto sbagliati..
se non è possibile Sartori, subito GIUNTOLI!!!
Giuntoli alla Juve ultimamente ha fatto danni sia tecnici che finanziari…….non per forza da quelle parti provengono dirigenti e giocatori capaci
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.