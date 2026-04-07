ULTIME DA TRIGORIA – Ok Soulè, out Konè e Wesley. Duelli 1vs1 tra Malen e Svilar – VIDEO!

La Roma continua a lavorare in vista della sfida di venerdì sera contro il Pisa, con l’attenzione rivolta sia alla preparazione tattica sia alle condizioni dei singoli. Nella seduta odierna, tra i protagonisti, Mile Svilar e Donyell Malen, impegnati in una serie di uno contro uno che hanno visto prevalere il portiere giallorosso in due occasioni.

Indicazioni interessanti arrivano proprio da questi duelli, utili a testare ritmo e reattività in vista del prossimo impegno di campionato. Il gruppo prosegue nel lavoro sotto la guida di Gian Piero Gasperini, che continua a gestire le rotazioni anche in base alle condizioni fisiche dei giocatori.

Restano infatti ancora indisponibili Manu Koné e Wesley, entrambi alle prese con i rispettivi problemi fisici. L’obiettivo dello staff è quello di recuperarli per la gara della prossima settimana contro l’Atalanta.

Di seguito il video con alcune delle immagini della seduta odierna, tra cui il duello tra il portiere giallorosso e il centravanti olandese.

Redazione GR.net