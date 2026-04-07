FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 7 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:10 – Bove: “Il malore? Pensai a un incidente d’auto…”

Edoardo Bove racconta il dramma dopo l’arresto cardiaco: “Mi sono svegliato senza sapere cosa fosse successo, pensavo a un incidente d’auto. I medici mi dissero che non avrei più giocato, è stato il buio, mi chiedevo cosa avrei fatto”. Sul defibrillatore: “Un nuovo amico nel mio corpo”. Poi su José Mourinho: “Mi è stato vicino, è stato il primo a scrivermi, ha contattato anche la mia famiglia”. (Daily Mail)

Ore 9:30 – Gasp pronto a sacrificare Konè per Sancho

Retroscena di mercato svelato oggi dal Corsera: la scorsa estate Gasperini aveva dato l’ok l’estate scorsa alla cessione di Manu Koné per prendere Sancho, operazione che è stata poi bloccata dai Friedkin. (Corriere della Sera)

Ore 8:15 – Per giugno ora rischia anche Pisilli

I Friedkin valutano decisioni forti a fine stagione, con possibili uscite dopo le tensioni interne. Intoccabili per Gian Piero Gasperini restano Wesley, Manu Koné, Donyell Malen, Mile Svilar, Matías Soulé, Niccolò Pisilli e Evan Ndicka. Tuttavia, per esigenze di bilancio entro il 2026 sarà necessaria una cessione eccellente: i nomi a rischio sono quelli di Ndicka, Koné e Wesley. Ma ora anche Pisilli è a rischio, potendo fruttare una ricca plusvalenza. (la Repubblica)

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