FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 7 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 11:10 – Bove: “Il malore? Pensai a un incidente d’auto…”
Edoardo Bove racconta il dramma dopo l’arresto cardiaco: “Mi sono svegliato senza sapere cosa fosse successo, pensavo a un incidente d’auto. I medici mi dissero che non avrei più giocato, è stato il buio, mi chiedevo cosa avrei fatto”. Sul defibrillatore: “Un nuovo amico nel mio corpo”. Poi su José Mourinho: “Mi è stato vicino, è stato il primo a scrivermi, ha contattato anche la mia famiglia”. (Daily Mail)
Ore 9:30 – Gasp pronto a sacrificare Konè per Sancho
Retroscena di mercato svelato oggi dal Corsera: la scorsa estate Gasperini aveva dato l’ok l’estate scorsa alla cessione di Manu Koné per prendere Sancho, operazione che è stata poi bloccata dai Friedkin. (Corriere della Sera)
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Ore 8:15 – Per giugno ora rischia anche Pisilli
I Friedkin valutano decisioni forti a fine stagione, con possibili uscite dopo le tensioni interne. Intoccabili per Gian Piero Gasperini restano Wesley, Manu Koné, Donyell Malen, Mile Svilar, Matías Soulé, Niccolò Pisilli e Evan Ndicka. Tuttavia, per esigenze di bilancio entro il 2026 sarà necessaria una cessione eccellente: i nomi a rischio sono quelli di Ndicka, Koné e Wesley. Ma ora anche Pisilli è a rischio, potendo fruttare una ricca plusvalenza. (la Repubblica)
IN AGGIORNAMENTO…
Gasp ha la stessa media punti di tutti gli ultimi allenatori, da Fonseca in poi.
La differenza la fanno le coppe,
con Fonseca eravamo arrivati ad una semifinale si Uefa eliminati dal Manchester,
con Mourinho due finali,
con DDR semifinale di UEFA eliminati dal Leverkusen campione di Germania,
mentre con Gasp siamo usciti agli ottavi con il Bologna NONO in Italia.
Con Ranieri anche, ma almeno record di punti in campionato.
Inoltre, con Gasp investimenti mai visti con Mourinho.
Fate voi.
Ps.
io non voglio dare tutte le colpe a Gasp,
perchè la rosa ha molte pecche,
io lo dicevo già ad Agosto quando 4 gol di Ferguson a squadre dilettanti
lo avevano fatto assurgere a nuovo Pruzzo…
e poi io non sto dietro alle voci su Sancho perchè sarebbero da psichiatria.
Ma sta facendo molti errori, questo è innegabile.
Con l’Inter a risultato perso invece di dare minuti e Vaz e Angelino
i dai a Elhaa e Tsimikas, che tra 2 mesi non ci saranno più—
tanto per citarne uno.
Ineccepibile.
Il contributo di Gasperini non si è visto proprio…
Se è vera ‘sta storia, direi che dare retta a Gasp in fase di mercato sia quanto meno un rischio…
Ecco qua “a Giugno rischia anche Pisilli” che vi avevo detto?
Adesso piano piano, almeno 1 volta ogni 2 settimane uscirà l’articolo su Pisilli venduto entro il 30 giugno.
Pensavo uscisse almeno a metà maggio, ma vedo che stanno sparando tutte le cartucce subito, tanto poi a copiare e incollare con tutti i condizionali ci vuole poco.
E poi si lamentano per la crisi dell’editoria: ho sempre difeso i giornalisti ma qua siamo al limite della denuncia.
Tanto non servirebbe a niente
Biscardi fu denunciato , davanti al giudice disse: ma noi scherziamo..
Quindi faccio un riassunto
La stampa non tiene colpe.
Gli arbitri non tengono colpe.
Il palazzo non tiene colpe.
Gli unici colpevoli sono , a turno, presidenti, allenatori , Ds, giocatori e Gaetanielli.
Servono 3 ottimi acquisti: un’ala sinistra, un quinto a tutta fascia a sinistra ed un centrocampista che panchini definitivamente Cristante.
Se c’è da vendere per primo Svilar, è un ottimo portiere ma pecca nelle uscite, per colpa del fisico e sarebbe tutta plusvalenza, io prenderei il portiere del sassuolo. Altro nome è quello di Ndika, bravo ma spesso si perde in sciocchezze ed anche lui datenbe tutta plusvalenza. Chi non venderei su tutti Kone, Wesley, Pisilli, Malen, Vaz, Ghirardi e Zilkosky Soule. Con gli altri si può fare cassa.
❤️💛
c’è la fila per Soulè sai…
direi che puoi dormire tranquillo quanto alla sua permanenza.
Ohhh stamattina New Entry :
Pisilli…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.