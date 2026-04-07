Cassano: “Se i Friedkin si faranno imbambolare da Ranieri, Gasp li manderà a quel paese”

Antonio Cassano non usa mezze misure. Ospite della sua trasmissione Viva El Futbol, FantAntonio ha analizzato la situazione in casa Roma svelando anche un retroscena sui rapporti interni a Trigoria. Parole forti, dirette, che fotografano uno scenario sempre più incandescente.

«Io so questo per certo, che lì c’è un grande problema. Da parte Gasperini che vuole gente di un certo tipo, infatti gli hanno preso un giocatore decente, Malen. E c’è la parte Massara e Ranieri. O la società gli dà carta bianca e prosegue per poi diventare quello che lui è diventato a Bergamo con fiducia, con prospettiva, con visione, oppure per l’ennesima volta i Friedkin si faranno imbambolare da Ranieri e Massara con Gasperini che li manderà a ca**re e ricambieranno un’altra volta».

Poi arriva il retroscena: «Gasperini ha preso la sfida più grande della sua carriera al 100%, lo so perché qualcuno a fianco a lui me lo ha detto, me l’ha confessato: andare a Roma e lasciare un segno. Per lasciare un segno serve un progetto, dove la gente è partita anche lì con poco entusiasmo e lui si è conquistato un pochettino di rispetto per il lavoro che sa fare, per come è fatto lui. Il problema è che lo devono seguire, però, come è stato a Bergamo, che è vero che Sartori faceva, però gli diceva lui i giocatori, li faceva andare lui a mille all’ora».

La conclusione è lapidaria: «O Gasperini rimane e manda via Ranieri e Massara, oppure Massara e Ranieri rimangono e va via Gasperini e si ricomincerà un’altra volta da capo. Questo è un connubio che all’inizio sembrava rose e fiori, però si è arrivati a un certo punto dopo tre mesi che non sono arrivati i giocatori che lui voleva. I pochi giocatori che voleva sono arrivati a fine agosto e già l’irritazione è salita».

Fonte: Viva El Futbol