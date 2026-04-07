“ON AIR!” – MORONI: “Friedkin ha ragione, cacciateli voi tutti quei soldi per questi risultati”, CORSI: “Io non ci casco”, PRUZZO: “No alle rivoluzioni”, TORRI: “La colpa è anche nostra”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Io spero che la Roma possa risparmiarsi la Conference League, è una maledizione, sta coppa non se la merita nessuno. Le parole di Gasperini? Il tempismo insospettisce, perchè anticipa la comunicazione fatta trapelare dalla proprietà uscita dopo la partita. Come Ranieri ha bruciato Totti anticipando la notizia del suo arrivo, così Gasperini anticipa una dialettica interna su una cosa che sapeva sarebbe stata fatta uscire. Le due posizioni sono antitetiche: Friedkin vuole la rivoluzione, Gasperini la restaurazione…Se a fine anno Gasperini andrà via sarà l’ennesima testimonianza di una totale incapacità di gestire una società di calcio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mancini e Cristante stanno facendo schifo negli ultimi due mesi, ed è pienamente nella facoltà della proprietà fermarsi un attimo. Se hanno il contratto in scadenza è normale che se non li rinnovi, devi venderli. Ma nessuno pensa che questo messaggio fatto passare possa essere un pungolo per la squadra?…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Dopo la partita di domenica avrebbe avuto più senso da parte dei Friedkin venire qui, perchè il calcio si fa in presenza. Perchè mandare pubblicamente il messaggio che non rinnovi i contratti di Cristante e Mancini e che li metti sul mercato? A che serve? Ma chi se li compra con quello che guadagnano? Io li avrei cacciati tre anni fa, quello che voglio dire è che non serve far sapere al pubblico che si reagisce di pancia contro i soliti noti. Oggi la priorità è far capire che questo non è un anno di melma, ma di costruzione. Ma se fai così diventa un anno di melma, perchè a oggi non sai se resterà il ds, se resterà Ranieri, se resterà l’allenatore, e quali giocatori resteranno…e allora che stai costruendo?…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Il messaggio che manda la proprietà oggi con questa sorta di velinone mediatico è anche legittimo. Hanno ragione! Cacciatelo voi un miliardo per avere poi sta mer*a di risultati…sennò passa che i Friedkin vogliono fare solo lo stadio, ma gli roderà pure a loro di questi risultati, o no?…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Cristante è stato un dei peggiori in campo, ma non è che possiamo sempre prendercela con lui…La cosa ridicola è leggere che la colpa di tutto questo sia di Gasperini e dei giocatori, ma parliamo sul serio? Qua i Friedkin sarebbero le vittime dell’allenatore e dei calciatori. Ma tu hai preso due grandi allenatori come Mourinho e Gasperini e non gli dai i giocatori che chiedono…Ma come fai a prendertela con i giocatori, ci sono giocatori abbastanza scarsi che hanno dato tutto quello che potevano dare, e arrivederci e grazie. I Friedkin chiamano i giornali per dire che sono inca**ati neri, e il problema è che i tifosi ci cascano. Io no, qua non c’avete convinto. Vergogna, sia al padre che al figlio, fate ride…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ma quale quarto posto, occhio all’Atalanta…Qualcosa si è rotto lì dentro, non sono solo cose tecniche… I Friedkin non possono stare fuori dalle critiche, sono loro i proprietari. Se con tutti gli allenatori si arriva a un punto di rottura con i direttori sportivi, prima Mourinho, poi De Rossi, ora Gasperini, il problema è di chi gestisce la Roma….”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Gasperini che dice certe cose ci deve allarmare. Quello che sta succedendo non va bene, c’è una proprietà che per l’ennesima volta non è riuscita a sostenere l’allenatore con un certo tipo di progetto. Ora serve chiarezza da parte loro. Se si andrà avanti con Gasperini, bisogna cambiare marcia sotto ogni punto di vista, soprattutto dagli input proprietari. Poi bisognerà capire a giugno che si potrà fare come margine di manovra sul mercato…

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Sarò suonato, ma se la Roma fa nove punti nelle prossime tre partite, le altre devono preoccuparsi. Io penso che quello che succede qui ogni stagione da qualche anno a questa parte è anche colpa nostra, intesa come media e addetti ai lavori, nessuno escluso: chi lusinga qualcuno per avere mezza notizia, chi non vuole vedere la realtà pro domo sua, chi esagera nel momento di una vittoria e chi distrugge dopo una sconfitta… E’ facile dire: “Facciamo la rivoluzione”, ma con quali soldi? Ma abbiamo presente qual è la situazione economica del club?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io non sono per le rivoluzioni. Ora serve alzare il livello e prendere tre titolari, questo è il passo da fare a prescindere da chi sia l’allenatore. Sono convinto che Gasperini sia molto arrabbiato, e la società deve seguirlo….”

Nando Orsi (Radio Radio): “Negli ultimi anni la Roma non è mai andata in Champions League e ogni volta c’è uno scarica barile. Adesso si dà la colpa anche a Ranieri. Fino a tre domeniche fa la Roma era la terza in classifica, come erano i giocatori in quel momento? Ci sono anche delle responsabilità tecniche…”

Redazione Giallorossi.net