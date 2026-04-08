Dybala sorride, controlli ok: può tornare contro il Bologna

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Buone notizie per la Roma sul fronte Paulo Dybala. A un mese dall’intervento al menisco, l’attaccante è tornato a Villa Stuart per una visita di controllo intermedia che ha dato esito positivo, confermando i progressi nel percorso di recupero.

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora su Il Tempo, l’argentino ha già ripreso a lavorare in campo con le prime corse, segnale concreto di un rientro che si avvicina. L’obiettivo è tornare tra i convocati già nei prossimi giorni, con una tabella di marcia che resta in linea con le previsioni iniziali.

La data cerchiata in rosso è quella del 20 aprile, a circa 45 giorni dall’operazione. Se non ci saranno intoppi, Dybala potrebbe quindi essere a disposizione per la sfida contro il Bologna del 25 aprile.

Un recupero importante per la Roma, che nelle ultime settimane ha dovuto fare a meno del suo giocatore più talentuoso. Il rientro della Joya rappresenterebbe un’opzione in più in un finale di stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

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Fonte: Il Tempo

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