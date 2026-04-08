Cristante e Mancini in bilico: Friedkin blocca i rinnovi, rischio cessione

Non solo umori della piazza, ma anche scenari concreti di mercato. Dopo il ko contro l’Inter, l’attenzione si sposta su due pilastri della Roma come Bryan Cristante e Gianluca Mancini, oggi più che mai al centro di riflessioni interne.

I due, da tempo considerati punti fermi dello spogliatoio, si ritrovano ora in una situazione di incertezza proprio quando i rinnovi sembravano ormai una formalità. Entrambi condividono lo stesso agente e, almeno a parole, le trattative per il prolungamento avrebbero dovuto chiudersi da tempo. Ma, ad oggi, non esistono firme.

Un segnale che apre a scenari diversi. La linea adottata dai Friedkin nelle ultime stagioni è chiara e trova un precedente recente nella gestione di Lorenzo Pellegrini: messo sul mercato, rimasto in assenza di offerte e poi chiamato a giocarsi il futuro con un rinnovo alle condizioni della società.

Uno schema che potrebbe ripetersi. Se nei prossimi mesi non arriveranno sviluppi concreti, Cristante e Mancini potrebbero finire sul mercato già in estate. E in caso di permanenza senza offerte ritenute adeguate, la prossima stagione potrebbe trasformarsi in un lungo periodo di valutazione, senza certezze e con un rinnovo tutto da guadagnare sul campo.

Alla base c’è una strategia precisa della proprietà Friedkin, intenzionata a ridurre il monte ingaggi e a rivedere gli equilibri della rosa. Un percorso che passa anche da scelte forti su elementi considerati finora intoccabili.

Resta poi il nodo tecnico, con Gasperini che sarà chiamato a esprimersi sulla centralità dei due nel progetto futuro. Perché, al di là delle strategie economiche, la costruzione della nuova Roma dovrà necessariamente passare anche dalle sue valutazioni.

Fonte: La Repubblica