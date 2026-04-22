Saud trascina il Lens: due assist nella vittoria sul Tolosa. La Roma riflette sul controriscatto – VIDEO!

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Altra serata da protagonista per Saud Abdulhamid, che si prende la scena nella semifinale di Coppa di Francia e contribuisce in maniera decisiva al successo del Lens sul Tolosa. Finisce 4-1 per i giallorossi francesi, che staccano così il pass per la finale.

Il laterale saudita, in prestito dalla Roma, lascia il segno con due giocate pesanti: prima serve l’assist per il gol del momentaneo 3-1 firmato da Udol, poi è lucidissimo nel raccogliere una respinta del portiere e offrire a Thomasson il pallone del definitivo poker a porta vuota.

Una prestazione che conferma la crescita del classe ’99, sempre più protagonista nel finale di stagione. Ora la palla passa alla Roma. Il Lens vanta un diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro, ma i giallorossi hanno la possibilità di esercitare il controriscatto versando mezzo milione. Alla luce del rendimento di Saud e della possibile partenza di Celik a parametro zero, a Trigoria la riflessione è tutt’altro che banale.

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Giallorossi.net – G. Pinoli

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1 commento

  1. A 4 milioni non ci prendi manco un primavera di secondo piano, Saud è da riscattare e poi pensare se utilizzarlo per farci una bella plusvalenza in ottica FPF (è seguito da molti club, tra cui l’Everton) oppure tornare definitivamente. Altro che Celik!

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