Saud trascina il Lens: due assist nella vittoria sul Tolosa. La Roma riflette sul controriscatto – VIDEO!

Altra serata da protagonista per Saud Abdulhamid, che si prende la scena nella semifinale di Coppa di Francia e contribuisce in maniera decisiva al successo del Lens sul Tolosa. Finisce 4-1 per i giallorossi francesi, che staccano così il pass per la finale.

Il laterale saudita, in prestito dalla Roma, lascia il segno con due giocate pesanti: prima serve l’assist per il gol del momentaneo 3-1 firmato da Udol, poi è lucidissimo nel raccogliere una respinta del portiere e offrire a Thomasson il pallone del definitivo poker a porta vuota.

Una prestazione che conferma la crescita del classe ’99, sempre più protagonista nel finale di stagione. Ora la palla passa alla Roma. Il Lens vanta un diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro, ma i giallorossi hanno la possibilità di esercitare il controriscatto versando mezzo milione. Alla luce del rendimento di Saud e della possibile partenza di Celik a parametro zero, a Trigoria la riflessione è tutt’altro che banale.

🇸🇦 Mais uma assistência de Saud Abdulhamid na França! O Lens está derrotando o Toulouse e chegando na final da Copa da França! Saud chega a sua oitava participação em gol pelo Lens!

pic.twitter.com/s7mBncf7ES — Central do Arabão (@centraldoarabao) April 21, 2026

🇸🇦 E ainda deu tempo de mais uma assistência para Saud Abdulhamid. O Lens está na final da Copa da França! pic.twitter.com/x8KsEa8lJE — Central do Arabão (@centraldoarabao) April 21, 2026

Giallorossi.net – G. Pinoli