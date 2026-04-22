“ON AIR!” – Ferrazza: “Gasperini andrà via a fine stagione”, Rossi: “Il suo obiettivo ora è fare più punti di Ranieri”, Lo Monaco: “80 milioni di plusvalenze? A me risultano oltre 100…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Rinnovo di Dybala per il centenario? Sì, il suo di centenario, perchè tra un po’ c’ha 100 anni…Se gli rinnoverei il contratto se ci facesse vincere le ultime cinque partite e ci portasse in Champions? No, basta… Il discorso delle motivazioni diventa preminente per quanto riguarda le scelte di formazione: oggi, come partecipazione all’obiettivo da raggiungere, che è il quinto posto, ha più motivazioni un Ghilardi o un Mancini? Ne ha più un Pisilli o un Cristante? Ma l’allenatore secondo voi chi farà giocare? Sicuramente Mancini e Cristante. E questo fa parte della delusione… Sapete secondo me qual è l’obiettivo di Gasperini adesso? Fare più punti di Ranieri, ma non per il bene della Roma, per il bene personale…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Alajbegovic? Se una società pensa che ci sia un talento funzionale al proprio progetto, con uno stipendio sostenibile, va preso comunque a prescindere dall’allenatore. Se Massara sta conducendo la trattativa, immagino che la Roma gli abbia dato l’ok e che il ds possa restare. In questi giorni ce l’hanno presentata come “o me o loro”, ma non è detto che ci siano zone di grigio, magari Gasperini dovrà rinunciare a delle richieste e la società gli andrà incontro su altre. Per esempio gli potrebbero dire: “Massara rimane, cercate di trovare un modo per lavorare insieme“. Perchè sennò diventa una lotta di potere…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Siamo tutti d’accordo sul fatto che si è preoccupati su quello che sarà della Roma, al di là del “mando via uno e tengo l’altro”. Paradossalmente questo mi interessa il giusto, si sono più preoccupato di quello che sarà la Roma tra due o tre anni. Perchè tanto nell’uno o nell’altro caso non hai certezze: se mandi via Gasperini, tieni Ranieri e prendi un altro allenatore puoi andare meglio ma anche peggio, se tieni Gasperini e mandi via Ranieri, rischi di rifare sempre gli stessi risultati perchè non gli metti vicino dirigenti capaci…siamo sempre là…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Alajbegovic è molto giovane ma sembra buonino. E si parla anche di Munoz: giocano tutti e due a sinistra, e uno può fare la riserva dell’altro. La Roma era distrutta fino a ieri, e ora chi fa il mercato, e per chi? Sabatini parla di Massara e ci dice che è educatissimo, questo è vero, ma Sabatini lo tratta come un cretino dicendo che questo mondo pieno di volgarità non è per lui. Io lo vedrei benissimo come direttore sportivo di un club di scacchi…Gasperini è un uomo vivo, e chiede risposte immediate. Visto che sono strapagati serve gente elettrica…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Il procuratore di Alajbegovic è il suo papà, quello di Munoz invece mi ha fatto illuminare gli occhi e il cuore, perchè ho capito come mai proprio Munoz: l’agente è lo stesso di Malen… Lo spagnolo e il bosniaco due giocatori diversi, anche fisicamente: speriamo che prendano il più forte, e soprattutto che decida chi poi lo fa giocare…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “I Friedkin non stanno decidendo. Il loro non decidere è perchè sperano che si possa andare avanti insieme. Ma non è possibile. La cosa che loro ritengono più logica è quella più illogica: siamo in mano a una presidenza che ritiene logico che vadano avanti insieme. Decidere a giugno è tardi. A fine stagione Gasperini se ne va. E secondo me se ne va via pure Ranieri, ma non so quando…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Vedremo in che condizioni tornerà Dybala, ma la tempistica è stata rispettata per il suo ritorno in campo. Abbiamo visto uno sprazzo di qualità con Dybala e Malen a Torino, ma anche nel primo tempo di Roma-Milan, poi purtroppo non c’è stata più la possibilità. Tra l’altro Torino-Roma è l’ultima vittoria della Roma in trasferta, e questo dato è emblematico…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “La Roma ha necessità di fare plusvalenze e non lo sappiamo solo noi. Quindi chi compra è in una posizione di forza, perchè il prezzo lo fa chi compra e la Roma è fragile sul mercato, perchè tutto il mondo sa che la Roma deve fare plusvalenze entro 30 giugno. Il club fa bene a tutelare la cifra che dovrà fare, e questo mi fa sospettare che sia una cifra importante. Secondo i miei conteggi tra sponsor, soldi che arriveranno da Calafiori, da Saud, Baldanzi, Salah-Eddine, i 70-80 milioni iniziali di plusvalenze da fare dovrebbe sensibilmente diminuire. A quel punto cambia tutto, e mi basterebbe venderne uno: se vendo a 50 milioni Konè, ho fatto…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Il Messaggero oggi scrive che la Roma deve fare plusvalenze per circa 80 milioni entro giugno. Ma io ricorderei che noi abbiamo fatto lo stesso articolo il 20 agosto 2025, parlando di 100 milioni di plusvalenze. 80 milioni è una considerazione un po’ ammorbidita, a me risulta che siano addirittura più di 100 milioni, e questo si vedrà dopo. Ma più ci avviciniamo al 30 giugno e più ci si riavvicina a quelle cifre lì, e non dite che non ve l’avevamo detto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Molto difficile che la frattura tra Ranieri e Gasperini possa ricomporsi, poi nel calcio abbiamo visto di tutto, anche nemici giurati fare pace. Il fatto che Ranieri non molli è una notizia, non ha intenzione di abbandonare la Roma e impone ai Friedkin una scelta, quale sarà lo vedremo. Ricominciare con un nuovo allenatore è dura, così come ripartire con un nuovo progetto, ed è duro trovare uno più credibile di Gasperini come allenatore. Tocca ai Friedkin, che potrebbero anche cambiare tutto, ma bisogna avere le idee molto chiare. La situazione per loro è molto complicata…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Gasperini nel suo passato aveva interlocutori diretti, non aveva da passare attraverso altri, andava dritto. Aveva questa fortuna nell’avere un rapporto diretto coi presidenti. Io non so se si può ricostruire, se c’è tempo per farlo, e se dipenderà anche dal risultato finale: se la Roma arriva settima che succede? E se arriva quarta, che succede?…”

Redazione Giallorossi.net