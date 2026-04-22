Calciomercato, il Başakşehir riscatta Shomurodov: ecco quanto incassa la Roma

Eldor Shomurodov è ufficialmente un nuovo giocatore dell’İstanbul Başakşehir a titolo definitivo. L’attaccante uzbeko, trasferitosi la scorsa estate in prestito dalla Roma, è diventato ora a tutti gli effetti di proprietà del club turco.
La conferma arriva dalla matematica: la salvezza del Basaksehir ha fatto scattare automaticamente la clausola di riscatto obbligatorio, trasformando l’operazione in un acquisto definitivo.
Come riportato da Filippo Biafora, l’operazione complessiva prevede 2,8 milioni di euro per il riscatto, che si aggiungono ai 3 milioni già incassati dalla Roma per il prestito. Non solo: nel pacchetto è inclusa anche una percentuale del 10% sulla futura rivendita del giocatore.
Un’uscita che entra nel quadro più ampio delle operazioni in uscita programmate a Trigoria, dove ogni movimento in attacco e non solo contribuisce a definire gli equilibri di bilancio in vista della prossima sessione di mercato.
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Redazione GR.net
Un affare, praticamente!
Domanda stupida: ma chiedere al calciatore di restare alla Roma dopo la grande annata…proprio no? 18 goal stagionali, più di Osimhen e Icardi.
Fa proprio schifo come panchinaro?
Tra le altre cose, ha quelle caratteristiche che piacciono a Gasp….mah.
A queste cifre, io non lo avrei venduto e lo avrei tenuto! Peggio di qualcuno che c’è’ ora non e’ e sono sicuro che con Gasperini avrebbe dato un buon contributo!Oktretutto mai fatto polemiche, stava in panchina e subentrando il suo lo faceva! Certo meglio di Fergusson avrebbe fatto e qualche rete in piu’ ci avrebbe portato qualche punto in piu’!
E l”abbiamo pagato 16 milioni,se mi ricordo bene…un affarone abbiamo fatto,guarda….
per meno di 6 milioni abbiamo dato via un giocatore che quando ha giocato qui a Roma ha sempre fatto il suo e tante volte ci ha salvato .
Buona fortuna Eldor
Quando dicevo di tenerlo avevo ragione, quest’anno ci sarebbe servito eccome. Venduto per molto poco professionista serio un buon rincalzo dalla panchina se penso a Ferguson e Dovbyk probabilmente titiolare.
Forza Roma
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.