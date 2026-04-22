ULTIME DA TRIGORIA – Rensch torna in gruppo. Ok Dybala e Wesley

La Roma continua la preparazione al “Fulvio Bernardini” di Trigoria in vista della sfida contro il Bologna, gara valida per la 34ª giornata di Serie A in programma sabato alle 18 al Dall’Ara.
Dalla seduta mattutina arrivano segnali incoraggianti per Gian Piero Gasperini: Devyne Rensch ha completamente smaltito la contrattura alla coscia destra accusata contro l’Atalanta ed è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo.
Un recupero importante che si aggiunge a quelli già registrati nelle ultime ore: anche Paulo Dybala e Wesley avevano infatti ripreso a lavorare con la squadra nella giornata precedente. Segnali di ripresa dall’infermeria in un momento chiave della stagione, con la Roma chiamata a giocarsi le ultime carte nella corsa europea.
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Redazione Giallorossi.net