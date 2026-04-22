Calciomercato, Di Marzio: “Alajbegovic ha scelto l’Italia. Roma, Napoli e Inter in corsa”

La Roma fa sul serio per Alajbegovic. Arrivano conferme anche da Gianluca Di Marzio: il club giallorosso ha avviato i primi contatti con il padre del calciatore e con l’intermediario Miralem Pjanic per provare a bruciare la concorrenza.

Il talento bosniaco, esterno offensivo classe 2007, avrebbe già preso una decisione importante per il suo futuro: priorità alla Serie A. Un segnale chiaro che rafforza la posizione della Roma, già in prima fila da giorni.

Attenzione però alla concorrenza: oltre ai giallorossi, anche Inter e Napoli hanno allacciato contatti con l’entourage del calciatore e sono interessate al talento bosniaco. La sfida di mercato è appena cominciata.

.@Inter, @sscnapoli e @OfficialASRoma hanno avviato i contatti con il padre di Alajbegovic e con Pjanic che fa da intermediario: l’esterno della Bosnia ha scelto la Serie A per il proprio futuro. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) April 22, 2026

Redazione Giallorossi.net