Calciomercato, Di Marzio: “Alajbegovic ha scelto l’Italia. Roma, Napoli e Inter in corsa”

La Roma fa sul serio per Alajbegovic. Arrivano conferme anche da Gianluca Di Marzio: il club giallorosso ha avviato i primi contatti con il padre del calciatore e con l’intermediario Miralem Pjanic per provare a bruciare la concorrenza.
Il talento bosniaco, esterno offensivo classe 2007, avrebbe già preso una decisione importante per il suo futuro: priorità alla Serie A. Un segnale chiaro che rafforza la posizione della Roma, già in prima fila da giorni.
Attenzione però alla concorrenza: oltre ai giallorossi, anche Inter e Napoli hanno allacciato contatti con l’entourage del calciatore e sono interessate al talento bosniaco. La sfida di mercato è appena cominciata.
.@Inter, @sscnapoli e @OfficialASRoma hanno avviato i contatti con il padre di Alajbegovic e con Pjanic che fa da intermediario: l’esterno della Bosnia ha scelto la Serie A per il proprio futuro. @SkySport
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) April 22, 2026
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Redazione Giallorossi.net
non credo che verrà.. Er debito , il FP finanziario, Gasperini che se ne va, tutti che se ne vanno, tranne chi se ne deve andare…per sempre!!!
Tanto quanno c’è da corre se sa come va’ a fini’…
ooo allora mo si che se ragiona. senza le conferme de di marzio non ero affatto tranquillo….
Se è vero, chissà in quali squadre preferirebbe andare…….
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.