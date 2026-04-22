FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 22 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – DS: Giuntoli, Sogliano o D’Amico se Massara va via

Ricky Massara resta al centro delle tensioni: Gasperini ha indicato il ds come figura da cambiare, chiedendo un profilo diverso, anche se parte dei ritardi è legata alla proprietà. Il dirigente gode però della stima di Ranieri e, se il senior advisor manterrà peso nelle scelte, potrebbe restare. In caso contrario, con Gasperini vincitore del braccio di ferro, si valutano alternative come Giuntoli, D’Amico e Sogliano, mentre incombe la necessità di fare plusvalenze entro il 30 giugno. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:50 – Roma, cleanup sul Tevere per la Giornata della Terra



In occasione della Giornata Mondiale della Terra, l’AS Roma ha organizzato con AMA e Ogyre un’attività di cleanup sulle rive del Tevere coinvolgendo giovani delle Academy e squadre giovanili. Raccolti oltre 90 kg di rifiuti, poi differenziati, con iniziative educative sulla crisi della plastica e il supporto di visori virtuali. L’evento rientra nell’impegno del club per la sostenibilità e nell’obiettivo condiviso con Ogyre di recuperare 30.000 kg di rifiuti entro giugno 2026. (asroma.com)

Ore 8:25 – Rinnovi congelati: decide il finale di stagione

In casa Roma tutto fermo sul fronte rinnovi: dopo la crisi di marzo e le tensioni interne, la proprietà ha imposto lo stop a ogni nuovo accordo fino a fine maggio. Coinvolti i contratti in scadenza (Pellegrini, Dybala, Celik, El Shaarawy) e anche quelli più lunghi come Mancini e Cristante, le cui trattative erano già chiuse prima dello stop. Solo a obiettivi raggiunti si ripartirà, con la Champions che renderebbe tutto più semplice, mentre dopo il ko con l’Inter i Friedkin hanno rimesso tutti in discussione tranne Gasperini. (Corriere dello Sport)

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