Roma, tre assi per l’Europa

E se la scintilla arrivasse proprio adesso? Nel momento in cui la stagione entra nel tratto più duro, quello delle gambe pesanti e delle occasioni che non tornano, la Roma ritrova ciò che più le è mancato: qualità, connessioni, fantasia. Donyell Malen torna ad avere alle spalle la coppia migliore possibile, con Paulo Dybala e Matías Soulé pronti a riaccendere l’attacco giallorosso.

Juventus e Como restano davanti, ma il vero tema è un altro: la Roma ha finalmente tra le mani il tridente su cui Gasperini aveva costruito le sue idee migliori. Fin qui si è visto troppo poco: appena 92 minuti complessivi tra Torino e Milan. Un frammento, però, sufficiente per lasciare tracce interessanti, tra triangolazioni veloci e una pericolosità offensiva mai più replicata.

Adesso si riparte da lì. Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo da due giorni, Soulé ha smaltito i problemi legati alla pubalgia e Malen aspetta solo rifornimenti per tornare a incidere. A Bologna i tre dovrebbero partire titolari: non è solo una scelta tecnica, è quasi una necessità.

Poi c’è il sottotesto, neanche troppo nascosto. Dybala si gioca anche il futuro: il rinnovo resta sul tavolo, ma passa inevitabilmente da una revisione economica. La Roma prende tempo, Ricky Massara ha già fatto capire che ogni situazione verrà valutata caso per caso. Intanto, però, il campo torna centrale. Perché tra la rincorsa Champions e i settanta giorni che separano da un possibile addio, il numero 21 ha ancora una storia da scrivere. E magari da cambiare.

Fonte: Gazzetta dello Sport