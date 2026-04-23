Roma, tre assi per l’Europa

E se la scintilla arrivasse proprio adesso? Nel momento in cui la stagione entra nel tratto più duro, quello delle gambe pesanti e delle occasioni che non tornano, la Roma ritrova ciò che più le è mancato: qualità, connessioni, fantasia. Donyell Malen torna ad avere alle spalle la coppia migliore possibile, con Paulo Dybala e Matías Soulé pronti a riaccendere l’attacco giallorosso.
Juventus e Como restano davanti, ma il vero tema è un altro: la Roma ha finalmente tra le mani il tridente su cui Gasperini aveva costruito le sue idee migliori. Fin qui si è visto troppo poco: appena 92 minuti complessivi tra Torino e Milan. Un frammento, però, sufficiente per lasciare tracce interessanti, tra triangolazioni veloci e una pericolosità offensiva mai più replicata.
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Adesso si riparte da lì. Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo da due giorni, Soulé ha smaltito i problemi legati alla pubalgia e Malen aspetta solo rifornimenti per tornare a incidere. A Bologna i tre dovrebbero partire titolari: non è solo una scelta tecnica, è quasi una necessità.
Poi c’è il sottotesto, neanche troppo nascosto. Dybala si gioca anche il futuro: il rinnovo resta sul tavolo, ma passa inevitabilmente da una revisione economica. La Roma prende tempo, Ricky Massara ha già fatto capire che ogni situazione verrà valutata caso per caso. Intanto, però, il campo torna centrale. Perché tra la rincorsa Champions e i settanta giorni che separano da un possibile addio, il numero 21 ha ancora una storia da scrivere. E magari da cambiare.
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Fonte: Gazzetta dello Sport
ho il sentore che gasperini non sarà l’allenatore della roma il prossimo anno. A questo punto prendeteci guardiola
A Guardiola non interessa la Conference League.
anche io.
e cmq leggo “scintilla…”
ORA È TROPPO TARDI.
❤️🧡💛
Non si può negare che quello che abbiamo visto fare a Dybala e Malen assieme in quelle due partite, non lo abbiamo più visto…
Dobbiamo puntare però, ad avere un giocatore
simile ma, più integro che giochi almeno 30 partite l’anno..
Se poi non si trova, allora va bene anche il rinnovo rivedendo il contratto e la durata dello stesso, perché Paulino ns ha anche 34 anos…
Certo che è un giocatore di altro livello, rispetto a tutti in serie A, peccato per le sue condizioni fisiche..
Ma che ti vuoi cambiare. con 5 partite quando li recuperi questi punti. Dybala come ogni anno, si assenta nel momento cruciale della stagione. A Gasperini vanno dati giocatori sani. Tocca ripartire dalle certezze ed aggiungere 5/6 nuovi calciatori scelti dall’allenatore.
a leggere i commenti di ieri, pare che uno dei più agognati sia nientepopodimenoche… Ciccio Pelé bianco Shomurodov!
usato sicuro, sesto posto garantito.
So arrivati tardi sti tre Assi per l’Europa…..
Che amarezza puré i caciottari senza i tifosi si giocano un trofeo. Noi invece tra liti e quinti posti. Ma quando cambiará Sto andazzo uguale da troppi anni?
La Lazio fa la finale di coppa Italia e in ogni caso gioca la supercoppa.
Noi non siamo stati capaci di vincere una partita contro chi abbiamo davanti in classifica, roba che c’è riuscito pure il Verona. Parole parole parole soltanto parole
Ma i fatti dove sono?? A questa proprietà vincere non interessa proprio
a Gasp je devi dà la rosa, no come a Sarri che gli hanno preso i giocatori al Lidl e non ha fatto niente quest’anno…come? sta in finale di coppa Italia? ‘mpossibbile! non c’ha la rosa…
Nel migliore dei casi possiamo arrivare quinti e avere entrate future dall’EL. Però non si va da nessuna parte cosi, o si prendono 4-5 giocatori forti l’anno prossimo o se dobbiamo continuare con quelli di oggi serve scegliere coppa o campionato. Se sarà ancora Gasp, facesse turnover e cambi sensati, devi lavorare e adattarti a quello che hai, inutile spremere oltre un certo punto.
Sono avvelenato. la lassio in finale con pizza e fichi e noi rischiamo il settimo posto…
pe me se ne ponno pure annà tutti ar mare, stagione finita per noi.
mo le scintille? ma vaff….!
Atalanta rischia di arrivare dietro ..e Como in affanno ..
occasione Roma per prendersi il 5 posto e chiudere in bellezza .
penso che poi debbano vendere per fare un po’ di plusvalore ..
nn vedo nessuno incredibile .
svillar
mancini
ndicka
hermoso
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?
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Wesley
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malen
?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.