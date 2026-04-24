Dybala, parla Oriana: “A giugno si deciderà tutto. Roma è bella ma…”

In casa Roma l’attenzione si concentra anche sul ritorno in campo di Paulo Dybala, atteso contro il Bologna dopo il recupero dall’infortunio rimediato a gennaio contro il Milan. L’attaccante argentino sarà a disposizione e potrebbe trovare spazio a gara in corso, ma intanto resta aperto il tema più delicato: il suo futuro.

Il contratto di Dybala è in scadenza a giugno e, al momento, non ci sono sviluppi concreti su un possibile rinnovo. Una situazione che continua a tenere in sospeso il destino dell’argentino in giallorosso.

A fare il punto è intervenuta anche Oriana Sabatini, moglie del giocatore, che a “Radio Splendid” ha commentato con grande cautela lo scenario che si aprirà nei prossimi mesi. “Roma è bella, sì, ma beh, anche il lavoro. Non si può decidere così… perché dipende da molte cose, quindi bisogna vedere come va tutto e cosa succede… Spero che a giugno si definisca”.

Parole che confermano come la scelta finale sia ancora tutta da scrivere e legata a più fattori, non soltanto sportivi. Il futuro di Dybala resta quindi in bilico, con la Roma che attende di capire quali saranno le condizioni per un eventuale proseguimento del rapporto.

Redazione Giallorossi.net