Dybala, parla Oriana: “A giugno si deciderà tutto. Roma è bella ma…”

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In casa Roma l’attenzione si concentra anche sul ritorno in campo di Paulo Dybala, atteso contro il Bologna dopo il recupero dall’infortunio rimediato a gennaio contro il Milan. L’attaccante argentino sarà a disposizione e potrebbe trovare spazio a gara in corso, ma intanto resta aperto il tema più delicato: il suo futuro.

Il contratto di Dybala è in scadenza a giugno e, al momento, non ci sono sviluppi concreti su un possibile rinnovo. Una situazione che continua a tenere in sospeso il destino dell’argentino in giallorosso.

A fare il punto è intervenuta anche Oriana Sabatini, moglie del giocatore, che a “Radio Splendid” ha commentato con grande cautela lo scenario che si aprirà nei prossimi mesi. Roma è bella, sì, ma beh, anche il lavoro. Non si può decidere così… perché dipende da molte cose, quindi bisogna vedere come va tutto e cosa succede… Spero che a giugno si definisca”.

Parole che confermano come la scelta finale sia ancora tutta da scrivere e legata a più fattori, non soltanto sportivi. Il futuro di Dybala resta quindi in bilico, con la Roma che attende di capire quali saranno le condizioni per un eventuale proseguimento del rapporto.

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Redazione Giallorossi.net

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