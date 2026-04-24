“ON AIR!” – Lo Monaco: “A Ranieri è stato chiesto di fare un passo indietro”, Pes: “Il prossimo step sarà riportare Totti”, Corsi: “Sacrificato un pezzo importante, ora però serve lo scacco matto”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Per quello che sono riuscito a ricostruire, stavolta è stato il signor pilota Ed Shipley a comunicare a Ranieri la scelta della proprietà di interrompere il loro rapporto. Loro fanno così, ti dimettono, ti dicono di dimetterti per le apparenze, come è successo con la Souloukou. Non è solo una questione di soldi, ma va anche messo a punto il patto di non divulgazione, che ha una certa temporalità: per un certo numero di mesi o anni non puoi parlare della Roma. Questo lo fanno perchè altrimenti il Ranieri di Roma-Pisa che non ha più vincoli con il club, il giorno dopo che viene cacciato in malo modo convoca una conferenza stampa e se famo du risate…Io credo che i Friedkin abbiano aspettato due settimane per agire perchè non avendo la competenza per decidere, si sono affidati all’unico tribunale per loro probante: la gente. A me sta roba non me la toglie nessuno, sono convinto al 120%…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Massara si è levato un pensiero, adesso per lui iniziava la parte più dura del lavoro: le cessioni da fare, ma anche la ricostruzione della squadra. Io sono sollevato da una parte perchè hanno scelto giustamente l’allenatore, e non si poteva fare diversamente, ma anche preoccupato, perchè non so a chi andrà in mano questa roba. Questo è l’ennesimo fallimento della proprietà e come hanno fallito fino ad ora, temo possano fallire anche nella scelta che andranno a fare. Ma se davvero lo scenario è quello che scrivono oggi i giornali, che si ripartirà dai rinnovi di Pellegrini, Cristante e Dybala, allora sono terrorizzato….”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Sapendo quello che stava per succedere con Ranieri e di conseguenza con Massara, non è possibile che i Friedkin abbiano già pronte due persone con cui sostituirli? Siccome non è mai successo, magari dagli errori hanno imparato…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Devo fare i complimenti ai Friedkin: avevo detto che se non avrebbero deciso subito avrebbero commesso un altro errore, e invece hanno deciso. Ora devono chiedere a Gasperini quale direttore sportivo vorrebbe, quello è fondamentale, perchè il ds deve essere operativo subito. Poi andrà individuato anche il direttore generale, ma questa scelta spetterà a loro. Ora se vuoi lavorare bene e fare una squadra non per arrivare quinto o sesto, ma da Champions, devono prendere un ds molto bravo che sia gradito a Gasperini…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Carnevali come amministratore delegato, o Boniek presidente operativo che faccia le veci del proprietario, i nomi buoni sono tanti e le idee ci sono. Ma io temo i tempi, perchè i Friedkin sono pachidermici in tutto, e poi temo le scelte. Io sono spaventato, perchè questi non sono palesemente in grado di farci crescere, questo è evidente. Il fatto che hanno speso tutti quei soldi un po’ li preserva, ma solo per quello, altrimenti saremmo davanti a una roba disastrosa…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La guerra che c’è ora è stabilire se Ranieri lo hanno mandato via loro o se se n’è andato lui, altrimenti il comunicato sarebbe già uscito. Non credo sia un problema di soldi, ma di come ne esce. Ranieri ha fatto un errore di valutazione, è esploso, e chi dice che lo ha fatto per andare in Nazionale dice una caz*ata. A lui gli è partita completamente la brocca, c’era gente lì che non se l’aspettava. Ha fatto questo errore, e le persone che lo conoscono bene sanno che uno incazzoso. Io non sono d’accordo con chi parla di traditore, è davvero poco elegante trattare in questo modo un pezzo di Roma. Io sto con Gasp, anche se dopo tutte queste sconfitte qualche dubbio mi è venuto. Ora però è come gli scacchi: quando sacrifichi un pezzo importante, dopo ci deve essere lo scacco matto…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Rimanendo in tema scacchi, mi chiedo: la mossa di sacrificare un pezzo importante è dell’allenatore o della società? Io non so se lo stesso Gasperini faccia parte dei pezzi della scacchiera, e che il prossimo a cadere sarà proprio l’allenatore…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ranieri ieri ha meditato se fare un’intervista alla Rai, aveva pensato di comunicare questa notizia lui. La proprietà non ha fatto questa scelta a cuor leggero, ma è stata una scelta abbastanza netta. Questo porterà anche alle dimissioni di Massara, che dovrebbero arrivare in giornata. Resta solo Gasperini, e ora c’è da capire quanta centralità avrà il tecnico. Vedremo che scelte verranno fatte, a partire dal nuovo ds, e se ci sarà una figura che sostituirà Ranieri. Giuntoli è un nome sponsorizzato, se fosse lui il nuovo ds sarebbe la testimonianza di un progetto affidato in gran parte alla visione del tecnico. Il prossimo passo, conoscendo Friedkin e il suo modus operandi, sarà riportare Francesco Totti a Trigoria. Sappiamo che Gasp lo vorrebbe nell’area tecnica. La carta Totti me l’aspetto, c’è stato un susseguirsi di figure romaniste forti in questi ultimi tempi, ora manca solo Totti…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Ranieri e Massara sono al passo d’addio, ma non penso che questo posta bastare per rendere soddisfatto Gasperini in senso assoluto: la dirigenza va ricostruita. Il nome che sta circolando di più è quello di Cristiano Giuntoli, ma ci sono altri candidati sul piatto. Non dobbiamo dimenticare che siamo vicini alla scadenza cruciale del 30 giugno: trovare un nuovo ds, possibilmente bravo e capace, è un’esigenza totale per la Roma…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Ora tocca a Gasperini, non ci sono più alibi o possibilità di rinvio: l’anno prossimo la Roma deve andare per lo meno in Champions League. Certo, c’è un mercato da fare più a immagine e somiglianza del tecnico, e i tempi sono quelli che sono perchè chiunque arriverà avrà poco tempo e delle scadenze economiche da rispettare. E’ un periodo di grandi cambiamenti, e spero che la fretta non incida troppo. Però non c’è tempo da perdere…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Non posso pensare che Massara o Ranieri siano andati dai calciatori a chiedere cosa ne pensavano di Gasperini…un Mancini o un Pellegrini gli risponderebbero: “Ma chi sei, ma io parlo con l’allenatore mio, ma fatti gli affari tuoi…”. Al di là di questi scenari-macchietta, che non potrebbero accadere in un grande club, la squadra è quasi totalmente dalla parte di Gasperini, tolto magari chi ha giocato meno o chi non è riuscito ad esprimersi. Ranieri? Non mi risulta che se ne sia andato lui, anzi, gli è stato chiesto di fare un passo indietro…”

Nando Orsi (Radio Radio): “I Friedkin mi sorprendono sempre sulle scelte, non ne hanno azzeccata una, tranne Ranieri allenatore. Ora, dopo che lo hanno messo a fare il direttore generale, lo mandano via dopo mezzora. Le riflessioni non sono il loro forte. Il fatto di non essere mai presenti condiziona troppo, non sanno mai la verità ma la sanno sempre per interposte persone, e questo è un problema. Forse nel modo di gestire la Roma dovrebbero farsi qualche domanda…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Questa situazione non deve diventare un alibi per la squadra, i calciatori vengono sempre tutelati oltre i demeriti. Non so quale sarà il futuro prossimo dell’organigramma della Roma, a me interessa sapere soprattutto chi sceglierà i calciatori. Devi affidarti alla persona migliore. Sta di fatto che ogni anno ci troviamo a domandarci quale sia la soluzione migliore per fare il salto di qualità…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “I Friedkin hanno questo loro modo, non si fidano degli italiani. C’è una mancanza di chiarezza dal primo momento, non c’è mai stata una gestione limpida e chiara dentro la Roma. L’allontanamento di Ranieri è figlio di una serie di malintesi…”

Redazione Giallorossi.net