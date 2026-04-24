COMUNICATO AS ROMA: “Terminato il rapporto con Ranieri. Piena fiducia in Gasperini”

Con uno comunicato la Roma annuncia l’interruzione del rapporto con Claudio Ranieri. Questo il testo della nota appena apparsa sul sito asroma.com.
“L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma.
Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto.
Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia.”
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Fonte: asroma.com
Il finale è emblematico.
Parlare di Gasperini nel comunicato di Ranieri non ha nessun senso, se non quello di dire “tra i due abbiamo scelto lui, e continueremo con lui”.
Inevitabile, nonostante ciò sto come galleggiando in una vasca di “basimento”.
Sospensione totale dei sentimenti, non saprei come altro definirla.
Spero almeno in un finale di campionato dignitoso.
Grazie MISTER!!! Forza Roma!!!! 💓
Roba da ridere, anche nel tono con cui è scritto il comunicato. Tra le diverse perle contenute nel comunicato, il fatto stesso di voler sottolineare che la direzione è solida e ben chiara, lascia trapelare che non lo è affatto.
er sor Claudio s’è lasciato prende da un momento de nervoso…
Meno male che adesso c’è solo il pacatissimo Gasp.
e ha dimenticato che il suo ruolo era di calmare le acque, dare stabilità all’ambiente, invece…
Tutto è compiuto, e chinato il capo spirò……
Ma basta con le telenovele adesso non ci sono ne scusanti ne più alibi ora chi sbaglia deve pagare cominciate a programmare ora le cose per il prossimo campionato visto che questo è stato buttato …..
Mah, quando finiranno tutti questi alibi?
Onestamente la figura di Ranieri non serviva a nulla ed infatti la sua perdita non è un danno.
Ora però bisogna creare una struttura solida, sicuramente si cambierà DS e servirà un DG.
E poi, nei limiti delle possibilità economiche, accontentate il tecnico sul mercato.
E il prossimo sarà Massara…Ora 0 alibi,e soprattutto pianificare sin da ora la prossima stagione
assegnando ad ognuno dei nuovi personaggi un ruolo ben definito che non lasci spazio a varie
interpretazioni.
Sempre Forza Roma
il suo ruolo era troppo debole- sei a capo ma non sei a capo!
peccato che un altra bandiera sia costretta ad uscire – ma forse lui stesso voleva uscirne!!!
ho l’amaro in bocca, molto amaro.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.