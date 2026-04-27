Massara isolato: lavora alle plusvalenze, ma la Roma cerca un nuovo ds

La Roma cambia assetto, ma Frederic Massara continua a lavorare. Rinnovi, cessioni, operazioni da chiudere entro il 30 giugno per rispettare il settlement agreement: tutto procede, almeno formalmente. Perché nella sostanza il direttore sportivo si trova sempre più isolato.

Dopo l’uscita di scena di Claudio Ranieri, infatti, Massara non ha ricevuto comunicazioni dalla proprietà. È ancora al suo posto, ma il baricentro del club si è spostato altrove. Il comunicato dei Friedkin ha di fatto consegnato la guida tecnica e progettuale a Gian Piero Gasperini, chiudendo una prima partita interna e aprendo scenari nuovi.

A rendere ancora più evidente la distanza è stato lo stesso allenatore, che pubblicamente ha parlato di un “feeling mai scattato” con il ds. Parole pesanti, che hanno certificato una frattura ormai conclamata. Nonostante questo, Massara non ha intenzione di farsi da parte.

Anche perché la fase è troppo delicata per permettere vuoti. Da qui a fine giugno la Roma deve gestire passaggi cruciali: impostare le uscite, mantenere l’equilibrio dei conti e rispettare i paletti del piano concordato con la UEFA. Un lavoro che il dirigente sta portando avanti, pur in un contesto sempre più incerto.

Nel frattempo, però, la società si muove. È già partito il casting per un nuovo direttore sportivo, più in linea con le idee dell’allenatore. Il nome più caldo è quello di Cristiano Giuntoli, attualmente libero e molto apprezzato da Gasperini. Sullo sfondo restano anche Toni D’Amico, Giovanni Manna e Sean Sogliano.

La sensazione è che la decisione sia già indirizzata. Massara resiste, lavora e non si dimette, ma il suo futuro appare segnato. E la nuova Roma, quella che sta nascendo, sembra destinata a parlare sempre più la lingua di Gasperini.

Fonte: La Repubblica