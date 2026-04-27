Ostiamare in Serie C: festa De Rossi, il sogno è realizzato

L’Ostiamare vola tra i professionisti. Il club di proprietà di Daniele De Rossi conquista la promozione aritmetica in Serie C con una giornata d’anticipo, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Termoli e al contemporaneo pareggio dell’Ancona sul campo de L’Aquila.

Un traguardo storico, che riporta Ostia nel calcio che conta a distanza di 35 anni. L’ultima esperienza tra i professionisti risaliva infatti al biennio 1989-91, quando la squadra militava nell’allora Serie C2. Stavolta, però, il percorso ha avuto il sapore della costruzione e della continuità: 79 punti conquistati, con 24 vittorie, 7 pareggi e appena 2 sconfitte.

Singolare anche il modo in cui De Rossi ha appreso la notizia. Impegnato in panchina a Marassi con il Genoa contro il Como, l’ex capitano giallorosso aveva chiesto di non sapere il risultato. “Poi dalla tribuna mia moglie me lo ha detto, ma sbagliato, e quindi secondo lei non avevamo vinto il campionato. Quando però sono tornato negli spogliatoi ho invece appreso la notizia. È bello, è bello per Ostia che lo merita. Non vedo l’ora di tornare dagli altri miei ragazzi”, ha raccontato ai microfoni di Dazn.

Un successo costruito su basi solide. De Rossi, che ha rilevato il club a gennaio 2025, è riuscito a dare forma a un progetto che unisce ambizione sportiva e identità territoriale, riportando la squadra al centro del quartiere. Fondamentale anche il contributo del tecnico D’Antoni, alla terza promozione in carriera dopo le esperienze con Monterosi.

Ostia, per De Rossi, è sempre stata più di un semplice luogo. Un punto di riferimento, una casa a cui tornare nei momenti difficili. Dopo l’esonero dalla Roma nel settembre 2024, è stato proprio da lì che è ripartito, seguendo anche i consigli del padre Alberto e scegliendo di investire nel club del suo territorio.

Una scelta che oggi trova la sua consacrazione. “Ora vado ad abbracciare l’altra mia famiglia che sta giù a Ostia perché è il sogno della mia famiglia portarla in alto e farla brillare ogni tanto. Gioia per Ostiamare, una gioia umana, non solo calcistica”, ha aggiunto De Rossi.

Fonte: Il Messaggero