Roma, gli “indesiderati” rinviano l’addio

E ora provate a dargli torto. «Se ho delle responsabilità tecniche allora è giusto avere credibilità e che io venga accontentato». Il concetto espresso da Gian Piero Gasperini dopo Bologna-Roma è semplice, quasi brutale nella sua chiarezza: se scegli un allenatore, lo segui fino in fondo. Altrimenti è solo una mezza misura, e nel calcio le mezze misure portano raramente lontano.

Il tema non è solo il mercato, ma il controllo del progetto. E qui Gasperini è stato coerente sin dall’inizio, anche quando il vento tirava contro. Quando si parlava di rivoluzione, di smantellare il gruppo storico, lui andava in direzione opposta: difendere una base che considera solida. Non per nostalgia, ma per pragmatismo. «Senza questi puoi anche diventare dodicesimo o tredicesimo», aveva avvertito. Non proprio una frase da slogan, ma tremendamente concreta.

Dentro questo ragionamento rientrano nomi chiari: Bryan Cristante, Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini. E anche Paulo Dybala, per cui però il discorso si sposta inevitabilmente sul piano economico. Perché le idee devono fare i conti con i numeri: se le richieste restano fuori parametro, si saluta. Se rientrano, si costruisce.

La visione di Gasperini è chiara anche su un altro punto: i titolari di oggi devono diventare le alternative di lusso di domani. Un cambio di prospettiva che punta ad alzare il livello complessivo della rosa, evitando di spremere sempre gli stessi fino al logoramento. È un equilibrio sottile, perché l’anagrafe non perdona, ma è anche l’unico modo per crescere davvero.

A questo punto entra in scena la società. Perché scegliere Gasperini significa accettarne anche l’evoluzione. Non è più il tecnico che valorizza soltanto giovani e scommesse, quello degli inizi a Bergamo. Oggi è un allenatore che chiede certezze, giocatori pronti, risposte immediate. Se serve, alza la voce. E pretende di essere ascoltato.

Il caso emblematico è quello degli investimenti: se davanti a un’operazione futuribile da 20 milioni lui preferisce un profilo pronto, la richiesta va presa sul serio. Non per principio, ma per coerenza. Perché se gli dai le chiavi, non puoi poi discutere ogni porta che decide di aprire.

A Bologna ha ribadito tutto questo senza giri di parole. Non è solo una richiesta, è una condizione. Gasperini sa perfettamente di essere diventato il centro del progetto — anche se evita etichette come “plenipotenziario”. Ma la sostanza non cambia: oggi la Roma è nelle sue mani. E in fondo il messaggio è uno solo: o Gasp fino in fondo, o tanto vale non iniziare nemmeno.

Fonte: Il Messaggero