Roma, gli “indesiderati” rinviano l’addio

E ora provate a dargli torto. «Se ho delle responsabilità tecniche allora è giusto avere credibilità e che io venga accontentato». Il concetto espresso da Gian Piero Gasperini dopo Bologna-Roma è semplice, quasi brutale nella sua chiarezza: se scegli un allenatore, lo segui fino in fondo. Altrimenti è solo una mezza misura, e nel calcio le mezze misure portano raramente lontano.
Il tema non è solo il mercato, ma il controllo del progetto. E qui Gasperini è stato coerente sin dall’inizio, anche quando il vento tirava contro. Quando si parlava di rivoluzione, di smantellare il gruppo storico, lui andava in direzione opposta: difendere una base che considera solida. Non per nostalgia, ma per pragmatismo. «Senza questi puoi anche diventare dodicesimo o tredicesimo», aveva avvertito. Non proprio una frase da slogan, ma tremendamente concreta.
LEGGI ANCHE – Gasperini: “Ho delle idee su come alzare il livello della Roma. Proprietà potente, può fare grandi cose”
Dentro questo ragionamento rientrano nomi chiari: Bryan Cristante, Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini. E anche Paulo Dybala, per cui però il discorso si sposta inevitabilmente sul piano economico. Perché le idee devono fare i conti con i numeri: se le richieste restano fuori parametro, si saluta. Se rientrano, si costruisce.
La visione di Gasperini è chiara anche su un altro punto: i titolari di oggi devono diventare le alternative di lusso di domani. Un cambio di prospettiva che punta ad alzare il livello complessivo della rosa, evitando di spremere sempre gli stessi fino al logoramento. È un equilibrio sottile, perché l’anagrafe non perdona, ma è anche l’unico modo per crescere davvero.
A questo punto entra in scena la società. Perché scegliere Gasperini significa accettarne anche l’evoluzione. Non è più il tecnico che valorizza soltanto giovani e scommesse, quello degli inizi a Bergamo. Oggi è un allenatore che chiede certezze, giocatori pronti, risposte immediate. Se serve, alza la voce. E pretende di essere ascoltato.
Il caso emblematico è quello degli investimenti: se davanti a un’operazione futuribile da 20 milioni lui preferisce un profilo pronto, la richiesta va presa sul serio. Non per principio, ma per coerenza. Perché se gli dai le chiavi, non puoi poi discutere ogni porta che decide di aprire.
A Bologna ha ribadito tutto questo senza giri di parole. Non è solo una richiesta, è una condizione. Gasperini sa perfettamente di essere diventato il centro del progetto — anche se evita etichette come “plenipotenziario”. Ma la sostanza non cambia: oggi la Roma è nelle sue mani. E in fondo il messaggio è uno solo: o Gasp fino in fondo, o tanto vale non iniziare nemmeno.
LEGGI ANCHE – Mercato Roma, senza Champions serve un piano B: ecco il tesoretto dai prestiti
Fonte: Il Messaggero
mancini cristante pellegrini possono rimanere solo da panchinaro e con 1/3 di stipendio celik spero sia già in Turchia
Pienamente, totalmente d’accordo con questo ragionamento! GASP deve, DEVE, essere seguito fino alla fine, se scegli lui ti devi fidare ciecamente! E i risultati arrivano, come già dimostrato con Atalanta e genoa.
Adesso sta alla Proprietà rendere GASP un Fergusson all’italiana: pieni poteri decisionali nell’area tecnica, supporto dai dirigenti e dalla Proprietà, nuovo staff sanitario e un D.T. (Totti…) che gli stia accanto.
Giusto e se rivoluzione doveva essere fatta fatta lo scorso anno, al suo primo insediamento..!!
Classico articolo per stuzzicare i tifosi. Tra l’altro sarà il ventesimo sul tema rinnovi per i 4 veterani.
“se davanti a un’operazione futuribile da 20 milioni lui preferisce un profilo pronto, la richiesta va presa sul serio”.
Chi l’ha scritto non conosce l’ABC delle regole europee.
Se davanti a un’operazione futuribile che non rientra nel FFP, lui vuole anche un profilo pronto va preso sul serio.
Frieskies caccia li sordi, addios ai commercialistas fate er 730 a qualcun’altro thank youuu 😍
Blablabla, se giocavamo con tre centrocampisti invece che due dall’inizio dell’anno eravamo secondi, con la pipa in bocca.
io spero che dybala rimanga tipo con un contratto legato alle presenze tipo gettone, perché avere una riserva di lusso come lui continuando a far crescere i giovani, è il modo migliore
Vai Gasp, vai!!!! Diamo TUTTI con TE!!!!
Vi dico io gli articoli di quest’estate:
1) Koné inter
2) Malen al Barça
3) Wesley al City
4) Svilar al PSG
siete pronti?
1,5 milioni a testa di rinnovo ed eventuali bonus a rendimento per dei futuri panchinari a fine carriera utili nello spogliatoio, questa è la richiesta del mister? Se così va bene, ma non sarà così, sono dei capi ahimè a Trigoria, questo gli hanno permesso negli anni, vorranno gli stessi stipendi essendo supportati anche dal capo supremo dell’area tecnica. Per me errore madornale, intanto io non vado più allo stadio, è una farsa, come lo è il calcio italiano.
Il dato saliente della riconferma con pieni poteri di Gasperini è che finalmente si dovrebbe remare tutti nella stessa direzione, senza un allenatore che predica una cosa e un DS che fa l’opposto. Certamente i proprietari della Roma c’hanno messo un bel pò di tempo per capirlo, anche a spese loro, ma alla fine pare che sarà così.
svillar
mancini
ndika
hermoso-ghialrdi
wesley-rensh
cristante-kone
elaayaoui-pisilli
?
?
malen
?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.