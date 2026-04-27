“ON AIR!” – Ferrazza: “Tanta gente dentro Trigoria sperava in una figuraccia a Bologna”, Corsi: “Pieni poteri a Gasp? Non mi fido dei Friedkin”, Lo Monaco: “Il destino di Massara è segnato”, Pruzzo: “Servono 3-4 titolari”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Faccio fatica a commentare la partita di sabato, il Bologna dell’altro giorno stava con le ciabatte. Il gol del 2 a 0 è stato imbarazzante, El Aynaoui in mezzo a cinque difensori ha segnato dentro l’area piccola con tutti i giocatori del Bologna che si guardavano… Malen? Se quello che faceva la riserva in Premier League viene qua ed è dominante ti fa capire come stiamo messi qui… Scandalo arbitri? Se ci commissariano, l’Italia rischia seriamente la squalifica da tutte le competizioni europee…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non so se la Roma potrà costruire una squadra da scudetto intorno a Malen, ma da lui devi ripartire per forza. Il Bologna era una squadra in vacanza, ma Malen mi ha ricordato il miglior Retegui dell’anno scorso. Lo scandalo arbitri? Noi tifosi siamo l’ultima ruota del carro, queste storie le subiamo e basta: quando c’è dentro uno in una sala a vetri uno che decide l’esito di una partita, è di una scorrettezza….”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se Malen ci fosse stato dall’inizio dell’anno, sono abbastanza convinto che avrebbe fatto 20 gol e la Roma avrebbe avuto quei punti in più che ti avrebbero permesso di arrivare in Champions…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma deve vincere tutte le partite, sei a tre punti che poi sono quattro, ma non si sa mai…non è facilissimo ma nemmeno impossibile. La Roma, almeno per ora, è stata consegnata nelle mani di Gasp. Ranieri non può essere insultato come ho letto e sentito da tanta gente. Per me Ranieri ha fatto un errore, sia lui che Gasperini sono due allenatori e hanno due gestioni completamente diverse, è stato uno scontro tra due differenti visioni calcistiche. E secondo me Ranieri ha detto delle cose che non doveva dire, è esploso. Gasp ora sembra avere pieni poteri, ma diffido di Friedkin che gli dà pieni poteri. Ora ogni partita per Gasp sarà una sentenza, useranno Ranieri per dire “lo vedi”, ed è un tranello enorme per lui. Speriamo che Friedkin lo sostenga davvero…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Questo Bologna-Roma era la prima partita del nuovo corso dopo la cacciata di Ranieri, e c’era tanta attenzione. C’era gente, anche dentro Trigoria, che sperava che Gasp facesse una figuraccia. E’ stata una partita dai ritmi compassati, ma la squadra ha risposto e Gasp a fine partita fa dichiarazioni da allenatore dell’anno prossimo. Lui vuole occuparsi solo dei giocatori, che però devono essere i suoi. Gasp prima dell’allontanamento era molto deciso di andare via alla Roma, poi quel comunicato con il su o nome gli ha fatto capire che puntano su di lui, però è vigile, ha capito che con lui fano mole chiacchiere e promesse. Se non si realizzeranno, andrà via in estate. Se invece si realizzeranno, potremmo vedere qualcosa di importante nella Roma già dall’anno prossimo…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Sono molto scettico sulla corsa Champions, la Juve dovrebbe sbagliare due partite su quattro e la Roma fare filotto. Il pari di ieri sera tra Milan e Juve mi è sembrato quello di due squadre che si vogliono conservare il posto Champions. I tre punti presi a Bergamo immeritatamente hanno dato alla Juve la spinta decisiva per il quarto posto, ora non ha altre partite dove vedo possa perdere punti: tolto il Lecce, affronta solo squadre che non hanno più niente da chiedere al campionato. La Roma? Con Wesley in campo è tutta un’altra cosa, ti crea superiorità, ti dà una marcia in più. Massara? La Roma è alla ricerca di un ds: i nomi sul tavolo sono di Giuntoli, Manna, Sogliano e anche Paratici…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Bologna-Roma? Devo essere onesto: se Italiano avesse giocato con quella formazione e in quel modo contro la Juventus io mi sarei arrabbiato…Paratici come nuovo ds della Roma? Ma come, è appena andato alla Fiorentina. Possibile che dopo sei mesi possa già lasciare i viola?…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Champions? Ci andranno le prime quattro che ci sono ora, mettetevelo in testa. Io penso al quinto posto e all’Europa League, perchè il Como ha un calendario molto facile. La Roma ha il derby e anche la Fiorentina, che è una partita più complicata di quello che si può pensare: i viola hanno giocatori che possono farti male e hanno lasciato da parte il magone di prima…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “I Friedkin hanno sempre mandato via a coppie, ora invece stanno costruendo affidando il progetto a Gasperini, questo è certo. Poi vediamo che succederà, ma in questo momento Gasperini mi sembra molto solido. Purtroppo credo che il destino di Massara sia segnato, e faccio anche una specifica: per me Ranieri ha sbagliato nello svolgimento delle sue funzioni, nella gestione di Gasperini c’è qualcosa che non ha funzionato. Ma noi abbiamo grande riconoscenza per Ranieri, e quando parliamo di Roma liberata intendiamo liberata dalle polemiche e non da Ranieri. Io ho visto una squadra molto più libera mentalmente l’altro pomeriggio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “A me queste vicende non mi interessano, l’importante è che riescano a fare una squadra più forte. La società ha fatto delle scelte. A me dei senatori non mi importa niente, se l’allenatore ritiene che sono fondamentali vanno bene, io non ho da rimarcare niente, solo l’idea che la squadra va rinforzata con 3-4 titolari. La partita di Bologna? Ma per favore, di che dobbiamo parlare, per me 30 partite bastano e avanzano per capire chi è più forte. La Juve è padrona del suo destino, il pario di ieri era annunciato. Ora l’importante è evitare la Conference…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma e il Como possono ancora raggiungere la Juve, tutto può accadere, ma mi sembra difficile che la Juve vista ultimamente possa pareggiare due partite su quattro. Bologna-Roma? Bella partita, è vero che il Bologna è in caduta libera, ma la Roma è stata bella concentrata, per me ha fatto una bella partita…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma è passata da 5 a 3 punti, numericamente qualcosa si è riaperto. Il secondo gol della Roma a Bologna con El Aynaoui solo davanti alla porta con 5 difensori che non sono intervenuti ti fa capire che differenza c’è tra squadre che nonn hanno più obiettivi e quelle che ne hanno. Il pari tra Milan e Juve era scontato, non hanno voluto farsi male, ma hanno perso punti. La Roma deve comunque vincerle tutte, e non è così scontato, così come non lo è per la Juventus….”

Redazione Giallorossi.net