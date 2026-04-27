Nuovo ds Roma: D’Amico e Giuntoli in pole

Con Gian Piero Gasperini ormai al centro del progetto tecnico, la Roma si trova ora davanti alla prima vera urgenza operativa: la scelta del nuovo direttore sportivo. Un passaggio tutt’altro che secondario, soprattutto dopo le parole del tecnico che hanno di fatto sancito la distanza con l’attuale gestione e messo in discussione il futuro di Frederic Massara.
La linea è quella di accelerare. A Trigoria l’idea è chiara: serve una guida sportiva nuova, pienamente allineata all’allenatore, per non rischiare di arrivare impreparati alla fase più delicata dell’estate. Sul tavolo ci sono infatti diversi dossier aperti, a partire dai vincoli legati al Fair Play Finanziario in vista del 30 giugno, che impongono scelte rapide tra cessioni e plusvalenze.
La sensazione è che il passaggio di consegne possa avvenire in tempi brevi, proprio per evitare un vuoto decisionale in una fase cruciale della programmazione. Sul fronte dei candidati, i nomi più caldi restano quelli di Tony D’Amico e Cristiano Giuntoli, entrambi profili considerati compatibili con la nuova impostazione tecnica e con l’idea di costruzione della rosa richiesta da Gasperini.
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Più complicate, invece, le piste che portano a Giovanni Manna e Fabio Paratici, frenate da dinamiche di contesto e dai rapporti con realtà già consolidate come Napoli e Fiorentina.
La direzione, però, è tracciata: dopo aver scelto l’allenatore come perno assoluto del progetto, la Roma vuole ora completare il quadro tecnico. E il nuovo direttore sportivo sarà il primo vero banco di prova della rivoluzione firmata Gasperini.
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Fonte: Il Tempo
Ammesso che sia vero, con la flemma degli americani il nuovo DS lo avremo verso metà giugno…
esatto se bisogna cambiare devono farlo subito
Tralasciando i pareri personali, ma come fanno i giornalisti a mettere in mezzo Paratici che ha firmato con la Fiorentina giusto 2 mesi fa
Giuntoli che ha fatto così bene con la Juventus…ha proprio fatto un lavoro invidiabile.
D’Amico invece dovresti convincerlo a lasciare l’Atalanta, e i bergamaschi, da sempre, sono commercianti ostici e la bottega molto cara…Spero che siano idee dei giornali…
Non è importante quando formalizzano la nomina, ma da quando inizia a lavorare per la Roma. Sarebbe auspicabile che il nuovo ds, chiunque sia, anche se non ancora ufficializzato, stia già lavorando x la Roma.
Spero vivamente sia così, altrimenti sarebbe l’ennesima dimostrazione di scarsa prontezza.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.